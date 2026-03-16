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2026鴻海科技獎開跑 首設應用組、最高獎金25萬元
鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會主辦的「2026 鴻海科技獎」於3 月16日至4月24日徵件，展現推動培育台灣高階研發人才的決心。
本屆鴻海科技獎首度將獎項劃分為「學術組」與「應用組」，學術組肯定在人工智慧、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算與硬體方面有前瞻的理論突破，每位得主可獲頒25萬元獎勵金；應用組則是頒贈每位得主10萬元獎勵金，嘉許在機器人、數位健康、智慧電動車軟體與硬體、智慧製造、智慧城市、AI基礎建設等領域有創新技術的研究。
本屆評審團由鴻海研究院與集團高階主管，以及外部學者專家共同組成，針對學術深度、獨到創新性與實務價值進行嚴謹評選。台大胡璧合教授指出，鴻海科技獎是一個極具指標性的舞台，不僅提供養分鼓勵博士生，更讓前瞻研究能被看見，鼓勵學生應把握機會大膽投件參加甄選，因為「不試永遠沒機會，有試才有機會」。
台大鄭文皇教授亦高度讚賞鴻海科技獎除了高額獎金之外，更鏈結了業界大腦，讓學生能與鴻海集團的業師們互動，從業界角度審視研究的社會影響力。二度挑戰獲獎的得主王貫蓁也感性分享，無論得獎與否，每一次申請都是對研究脈絡與價值的重新思考梳理，這也是相當可貴的自我整理。
鴻海科技獎除了頒贈獎金之外，得主更享有與業師交流以及到鴻海集團實習的機會，親眼見證研究從實驗室走向市場的實現過程。鴻海教育基金會誠摯邀請優秀碩博士生踴躍申請，為自己挑戰一次，讓自己的辛苦研究成果被更多人看見。
2026「鴻海科技獎」申請報名與更多詳情，請參閱「鴻海科技獎」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團。
活動官網： https://bit.ly/4sg5Cqh
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