技鋼進軍輝達GTC 展出可擴展AI工廠

駐新加坡代表童振源指出，隨著生成式人工智慧（AI）由模型訓練逐步擴展至大規模推論與邊緣運算，高效能運算基礎設施的需求呈現指數式成長。在「AI超級循環」帶動下，全球AI伺服器與資料中心對高效能DRAM與高頻寬記憶體（HBM）的需求迅速攀升，使韓國半導體產業於2026年第一季交出亮眼成績。出口額連續刷新單月歷史紀錄，顯示產業景氣已明顯進入新一輪上升周期。

2026-03-16 12:03