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技鋼進軍輝達GTC 展出可擴展AI工廠

中央社／ 台北16日電

輝達（NVIDIA）GTC年度技術大會將於台灣時間17日凌晨由執行長黃仁勳主題演講揭開序幕，板卡廠技嘉從去年白金級贊助商晉升為今年鑽石級，在供應鏈地位明顯提升，旗下技鋼科技預計展出可擴展的人工智慧（AI）工廠與大規模繪圖處理器（GPU）叢集。

技嘉表示，技鋼將於GTC 2026展示完整資料中心基礎架構藍圖，涵蓋個人AI超級電腦、機櫃級系統，以及液冷與氣冷叢集解決方案，全面呈現加速運算的未來樣貌。

在展會期間，技鋼將舉辦2場技術分享會，除了探討從AI工廠基礎架構到產業智慧化應用的實務經驗之外，也將與工業技術研究院共同探討AI工廠如何支援機器人與智慧製造，實現從設計到生產的產業智慧化。

技嘉2025年3大產品線主機板、顯示卡、伺服器成長穩健，市場占有率攀升，合併營收達新台幣3369.37億元、年增27%，改寫歷史新高；歸屬母公司淨利約121.9億元、年增25%，每股盈餘18.2元，創歷史次高。

人工智慧 技嘉 超級電腦

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