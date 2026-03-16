聽新聞
0:00 / 0:00
技鋼進軍輝達GTC 展出可擴展AI工廠
輝達（NVIDIA）GTC年度技術大會將於台灣時間17日凌晨由執行長黃仁勳主題演講揭開序幕，板卡廠技嘉從去年白金級贊助商晉升為今年鑽石級，在供應鏈地位明顯提升，旗下技鋼科技預計展出可擴展的人工智慧（AI）工廠與大規模繪圖處理器（GPU）叢集。
技嘉表示，技鋼將於GTC 2026展示完整資料中心基礎架構藍圖，涵蓋個人AI超級電腦、機櫃級系統，以及液冷與氣冷叢集解決方案，全面呈現加速運算的未來樣貌。
在展會期間，技鋼將舉辦2場技術分享會，除了探討從AI工廠基礎架構到產業智慧化應用的實務經驗之外，也將與工業技術研究院共同探討AI工廠如何支援機器人與智慧製造，實現從設計到生產的產業智慧化。
技嘉2025年3大產品線主機板、顯示卡、伺服器成長穩健，市場占有率攀升，合併營收達新台幣3369.37億元、年增27%，改寫歷史新高；歸屬母公司淨利約121.9億元、年增25%，每股盈餘18.2元，創歷史次高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。