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鴻海科技獎徵件 首設應用組獎勵AI基建和機器人
鴻海教育基金會今天宣布，「2026鴻海科技獎」今天起至4月24日徵件，首度將獎項劃分為學術組與應用組，學術組每位得主可獲頒新台幣25萬元，應用組每位得主10萬元，鴻海教育基金會表示，這展現推動培育台灣高階研發人才的決心。
鴻海教育基金會透過新聞稿指出，這屆鴻海科技獎首度將獎項劃分為學術組」與應用組，學術組肯定在人工智慧、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算與硬體方面有前瞻的理論突破；應用組嘉許在機器人、數位健康、智慧電動車軟體與硬體、智慧製造、智慧城市、AI基礎建設等領域有創新技術的研究。
鴻海教育基金會表示，這屆評審團由鴻海研究院與集團高階主管，以及外部學者專家共同組成，針對學術深度、獨到創新性與實務價值進行嚴謹評選。
鴻海教育基金會指出，鴻海科技獎除了頒贈獎金之外，得主更享有與業師交流以及到鴻海集團實習的機會，親眼見證研究從實驗室走向市場的實現過程。
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