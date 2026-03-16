AI新創Deepfens AI攜手安勤 推出多模態邊緣運算跌倒偵測系統

隨著台灣邁入超高齡社會，智慧醫療與長照科技需求持續成長。AI新創公司Deepfens AI Inc. 近日推出市場首個多模態邊緣運算跌倒偵測系統，鎖定醫院及長照機構中最容易發生意外的浴室與廁所場域，透過AI感測與行為分析技術提供即時安全監測。該系統與專注工業電腦解決方案與醫療嵌入式設備供應商安勤（3479）合作，整合醫療級邊緣運算平台，打造完整智慧照護解決方案。

根據國發會統計，台灣65歲以上人口比例已突破20%，正式進入「超高齡社會」。隨著高齡人口增加，醫院與長照機構面臨照護人力不足與安全管理壓力，其中長者跌倒是最常見的安全事故之一。尤其浴室與廁所等私密空間難以部署傳統監控設備，也成為智慧照護發展的重要挑戰。

Deepfens AI指出，智慧照護的核心目標是在保護隱私的前提下，即時偵測安全事件並通知照護人員。相較於攝影機監控與穿戴式設備，該系統採用毫米波雷達非接觸式感測技術，可即時辨識人體姿態與動作變化，在不使用攝影機的情況下偵測跌倒或異常行為。

系統同時整合語音互動功能，在偵測到異常時可主動詢問使用者狀況以降低誤報率。透過多模態AI模型整合人體動作、位置變化與環境資訊進行分析，提升整體偵測準確度。在系統架構方面，Deepfens AI採用邊緣運算（Edge AI）設計，AI推論可在本地端設備即時完成，不需將敏感資料上傳雲端，兼顧隱私與反應速度。

透過長期數據分析，系統也能觀察長者活動量、夜間起身頻率與長時間靜止等行為模式，為醫療團隊提供更多照護判斷依據。在硬體整合方面，安勤科技與Deepfens AI合作，將AI感測系統整合至醫療級嵌入式電腦與邊緣運算平台，使醫院與長照機構能快速部署智慧照護系統。透過雙方合作，可提供從感測設備、AI分析到照護管理平台的一站式解決方案，包括病房與浴廁跌倒偵測、院內安全管理、出院後居家追蹤及慢性病患者活動監測等應用。

Deepfens AI表示，未來智慧照護系統將逐步延伸至居家照護與智慧城市應用，透過AI感測與行為分析技術，在不干擾生活的情況下守護長者與病患安全，同時為醫療體系提供更完整的健康行為數據，推動以病患為中心的智慧醫療照護模式。本次解決方案也將於3月17日至20日，在2026智慧城市展的AI專區主題館（AI Zone Pavilion）正式展出。