加百裕去年每股虧損1.92元 今年目標轉虧為盈

電池模組廠加百裕（3323）董事長黃世明因個人生涯規劃榮退，由系統電（5309）董事長李益仁接任。自去年五月雙方宣布展開策略合作，透過資源整合與優勢互補，發揮「1+1>2」的協同效益，進一步擴大全球市場布局並提升規模經濟。

加百裕2025全年營收49.48億元，毛利率8.60%，歸屬於母公司業主淨損1.83億元，每股虧損1.92元。隨著雙方策略合作效益逐步發揮，持續改善營運體質。

法人預估，加百裕今年營收看雙位數成長，目標轉虧為盈，除原產品線維持穩定出貨外，成長動能主要來自於AI伺服器電源業務升級，以及高毛利無人機及LEV出貨貢獻帶動。

在全球能源轉型與供應鏈重組趨勢下，加百裕與系統電在供應鏈、研發及市場拓展等面向深化合作，主要綜效聚焦於三大方向：一、聯合採購關鍵材料與零組件，優化成本結構。雙方共同整合電池芯、半導體元件等關鍵材料與零組件採購需求，透過聯合採購機制提升議價能力，以降低整體生產成本並強化供應穩定性，進一步提升產品競爭力。

二、研發資源共享，加速技術創新。整合電源管理系統（BMS）及電力電子領域之研發能量，透過資源共享加速新一代產品開發，推動高安全性與高能量密度電池解決方案之技術發展。

三、強化原有產品線，深耕BBU與無人機電池模組市場，擴大銷售規模。強化原有產品線（筆電、網通、工具機、LEV及儲能電池等）以提高競爭力，透過整合雙方市場通路與客戶資源，聚焦資料中心備援電池（BBU）及無人機電池模組等高速成長應用市場。結合雙方市場開拓能力與電池模組製造優勢，共同推動產品認證與市場拓展，爭取大型國際專案並擴大市場規模。

在基本面部分，加百裕今年2月營收3.06億元，月減20.2%、年減12.5%；累計加百裕今年前兩個月營收達6.89億元，年減4.51%。