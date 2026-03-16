看好今年可望大賺近一個股本 法人大升啟碁目標價

啟碁（6285）去年第4季財報符合預期，法人研判，記憶體缺料漲價對毛利率衝擊有限，加上800G交換器等新產品明顯貢獻，預估2026年獲利可望大幅成長逾五成，大賺進一個股本，調高目標價達52%。

金控旗下投顧法人分析，啟碁上一季每股稅後純益2.0元，毛利率14.1%，優於預期，主因在於產品組合較佳，其中車用產品線復甦狀況不錯，CH、NW產品線營收略低於預期，存貨水準較前一季高，推測與記憶體備貨需求有關。

法人表示，原先評估記憶體缺料漲價將對啟碁毛利率表現帶來衝擊，但從去年第4季財報來看，並未造成明顯影響，公司稱記憶體漲價可完全反映給客戶，上修今年毛利率達13.1%，高於去年的12.4%。

受惠800G交換器新產品開始放量，法人看好啟碁今年下半年營收可望明顯優於上半年表現，營運動能有機會延續至2027年，且市場對交換器業務發展寄予厚望，有利於未來本益比進一步提升。