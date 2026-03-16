世界先進4月起調整代工價格　共同吸收上升成本

晶圓代工廠陸續調漲代工價格，繼力積電第1季調漲驅動IC等產品代工報價後，世界先進也通知客戶4月起調整代工價格，以共同吸收上升成本。

世界先進在給客戶的通知文件中表示，自2025年起，因應客戶成長需求，世界先進大幅增加產能投資；然而半導體設備採購、原物料、能源、貴金屬等價格不斷上漲，人力與運輸等成本亦持續攀升。

世界先進指出，為維持公司健康營運，以符合客戶未來持續成長的產能需求，世界先進必須尋求客戶理解與支持，共同吸收反映上升的成本，擬自2026年4月起調整代工價格。

在世界先進通知客戶計劃調漲代工價格前，力積電2026年1月已調升驅動IC及感測器代工價格，3月調漲功率元件代工價格。聯電是否跟進調漲代工報價，備受市場關注。