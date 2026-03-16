快訊

油價狂噴40%衝破105美元！伊朗戰爭何時結束 川普幕僚給答案了

2026奧斯卡／西恩潘「一戰再戰」奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

GTC 前瞻─ AI 基建鏈遍地開花 四族群迎結構性機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

NVIDIA GTC大會進入倒數計時，勢必成為台股短線焦點：議程主軸涵蓋AI factories（AI工廠）、agentic AI（代理式AI）、physical AI（機器人／邊緣）、高效能訓練與推論等全棧主題，聚焦開源前沿模型的產業化進程。預期將直接牽動資料中心架構、加速卡路線、網路頻寬與散熱電力布局，強化市場對AI基建投資的能見度與信心。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄進一步分析指出，台灣AI供應鏈結構面三主線不變：其一，先進封裝（CoWoS）為AI產能樽頸，市場普遍預期2026–2027年仍偏緊；其二，HBM（含HBM3E/4）供需吃緊延續；其三，T‑Glass／玻纖布與低CTE玻璃材料因封裝面積與層數上升而見結構性缺口，上游擴產與替代材料驗證時程成為2026年關鍵變數。上述皆支撐AI基建投資自封裝、材料、傳輸、散熱等長鏈條持續擴散。

對台股而言，野村投信投資策略部副總樓克望分析，GTC將把資金與敘事重新聚焦於：算力架構升級（加速卡／伺服器平台／軟硬整合）、頻寬突破（800G/1.6T光鏈路、CPO／矽光）、資料中心效率（電源管理、機櫃熱設計、水冷、BBU備援）、以及先進封裝產能節點（CoWoS、載板／材料）。企業端升級可望自雲端延伸至一般伺服器與邊緣設備，利多由龍頭外溢至更多零組件與次產業鏈。

油價方面，謝文雄研判，地緣風險使油價一度重返百元；若航道安全與供給秩序可被維持，「事件型上行」難長期化，金融條件回穩後，風險資產評價可望修復。

謝文雄表示，當前台股基本面無重大改變，經濟面持續以油價為主要觀察。謝文雄進一步指出，AI需求高檔、CSP 資本支出延續、關鍵零組件供需緊俏下，在「產能與訂單能見度、現金流改善、估值紀律」前提下，謝文雄看好，光通訊／高速傳輸（800G/1.6T、矽光、CPO）、散熱解決方案（分歧管／水冷頭／水冷板／CDU）、資料中心機構電力（機殼、滑軌、BBU、電源管理）、先進封裝與載板／CCL／關鍵材料（對應CoWoS與低CTE／低Dk材料缺口）。

展望後市，謝文雄認為，GTC後技術與接單訊號有望再度凝聚CapEx共識，台股AI／半導體鏈持續扮演主軸；根據 2022年經驗，若油價未演變為長期供給中斷，台股評價將回歸基本面與獲利驅動。建議投資人操作上維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦先進製程與封裝、AI伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸等長線題材，並保留電網／重電、資安的防禦配置。

地緣風險 材料 電源管理

延伸閱讀

台股底氣 靠AI鏈撐盤…資金有望回流先進製程、PCB 類股

三大亮點族群資金青睞 南亞科、力積電、旺宏等可留意

富邦陶治瑋 留意 AI 概念

台股擂台／周冠軍「多空狙擊手」莊佳螢 本周看好全科、鈺創

相關新聞

半導體漲價又一波…聯電、世界等調升代工價 IC設計廠也有動作

半導體再掀漲價潮，全球四大成熟製程晶圓代工廠，包括台灣聯電、世界、力積電，以及對岸晶合傳出最快4月起調升報價，幅度最高達一成甚至更多；成熟製程大宗用戶，以驅動IC為首的IC設計廠因應成本上揚，也規劃漲價。

力積電：完成銅鑼廠賣予美光 將展開代工技術合作

力積電宣布，完成與美光總值18億美元（約新台幣577億元）的銅鑼廠交易，設施移交美光的同時，雙方也將依約在力積電新竹廠區...

力積電苗栗銅鑼廠交易完成 3D AI 代工振翅高飛

力積電今日宣布已完成與美光科技總值18億美元的苗栗銅鑼廠（P5）交易，在設施移交美光科技的同時，雙方也將依約在力積電新竹廠區展開高頻寬記憶體（HBM）/PWF代工，與推進記憶體製程 技術等合作項目。這項策略性轉型可望為力積電3D AI代工新事業導入強勁成長動能。

力積電 P5廠交易完成 3D AI 代工振翅高飛

力積電（6770）16日宣佈完成與美光科技總值18億美元的銅鑼廠交易，在設施移交美光科技的同時，雙方也將依約在力積電新竹廠區展開HBM/PWF代工，與推進記憶體製程技術等合作項目，公司看好這項策略性轉型可望為力積電3D AI代工新事業導入強勁成長動能。

鴻海董事長劉揚偉親征 GTC 代工龍頭開講三技術

鴻海為輝達最大代工夥伴，不僅董事長劉揚偉今年再次主帥親征GTC，鴻海集團也會在今年GTC帶來三場技術分享，聚焦物理AI（Physical）、AI工廠與量子運算（Quantum Computing）等三大前瞻領域。

GTC 2026 本周登場 三大主流規格將更新

輝達年度盛會「GTC 2026」本周登場，市場聚焦輝達最新Vera Rubin平台，以及下世代Feynman次世代架構晶片等技術藍圖之餘，更關注CPO、800V高壓直流供電（HVDC）及全液冷散熱等三大主流規格更新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。