GTC 前瞻─ AI 基建鏈遍地開花 四族群迎結構性機會

NVIDIA GTC大會進入倒數計時，勢必成為台股短線焦點：議程主軸涵蓋AI factories（AI工廠）、agentic AI（代理式AI）、physical AI（機器人／邊緣）、高效能訓練與推論等全棧主題，聚焦開源前沿模型的產業化進程。預期將直接牽動資料中心架構、加速卡路線、網路頻寬與散熱電力布局，強化市場對AI基建投資的能見度與信心。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄進一步分析指出，台灣AI供應鏈結構面三主線不變：其一，先進封裝（CoWoS）為AI產能樽頸，市場普遍預期2026–2027年仍偏緊；其二，HBM（含HBM3E/4）供需吃緊延續；其三，T‑Glass／玻纖布與低CTE玻璃材料因封裝面積與層數上升而見結構性缺口，上游擴產與替代材料驗證時程成為2026年關鍵變數。上述皆支撐AI基建投資自封裝、材料、傳輸、散熱等長鏈條持續擴散。

對台股而言，野村投信投資策略部副總樓克望分析，GTC將把資金與敘事重新聚焦於：算力架構升級（加速卡／伺服器平台／軟硬整合）、頻寬突破（800G/1.6T光鏈路、CPO／矽光）、資料中心效率（電源管理、機櫃熱設計、水冷、BBU備援）、以及先進封裝產能節點（CoWoS、載板／材料）。企業端升級可望自雲端延伸至一般伺服器與邊緣設備，利多由龍頭外溢至更多零組件與次產業鏈。

油價方面，謝文雄研判，地緣風險使油價一度重返百元；若航道安全與供給秩序可被維持，「事件型上行」難長期化，金融條件回穩後，風險資產評價可望修復。

謝文雄表示，當前台股基本面無重大改變，經濟面持續以油價為主要觀察。謝文雄進一步指出，AI需求高檔、CSP 資本支出延續、關鍵零組件供需緊俏下，在「產能與訂單能見度、現金流改善、估值紀律」前提下，謝文雄看好，光通訊／高速傳輸（800G/1.6T、矽光、CPO）、散熱解決方案（分歧管／水冷頭／水冷板／CDU）、資料中心機構電力（機殼、滑軌、BBU、電源管理）、先進封裝與載板／CCL／關鍵材料（對應CoWoS與低CTE／低Dk材料缺口）。

展望後市，謝文雄認為，GTC後技術與接單訊號有望再度凝聚CapEx共識，台股AI／半導體鏈持續扮演主軸；根據 2022年經驗，若油價未演變為長期供給中斷，台股評價將回歸基本面與獲利驅動。建議投資人操作上維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦先進製程與封裝、AI伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸等長線題材，並保留電網／重電、資安的防禦配置。