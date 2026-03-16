AI 將威脅 SaaS ？騰雲梁基文：寫程式 R&D 需求降 但這類人才無上限

騰雲科技透過導入AI產品，2025年營業費用率從51%降低至46.3%，董事長梁基文表示，這就是透過內部組織優化跟導入AI，精實人力成果，隨AI應用能力更強大，未來純寫程式碼的工程師人力會減少，但FDE（Forward Deployed Engineer，前端部署工程師）人力徵求將無上限。

騰雲14日舉行成立10週年春酒，梁基文會前接受訪問指出，2025年公司營運創歷年新高，海外業績貢獻過40%是關鍵，其次，透過併購逐步擴張業務版圖，切入AI潮流下，人工智慧物聯網、代理AI、數位保險等新服務，對2026年高速成長仍然十分樂觀，未來海外馬來西亞、泰國、日本、中國4分公司貢獻將過半。

騰雲10週年春酒晚會上，播放多支企業形象影片及創業10年紀錄片，都由AI工具生成，沒有假手外包影音公司，充分凸顯騰雲的數位化能力，董事長梁基文表示，2025年公司管銷費用率大幅降低，主要是公司除協助客戶數位轉型，內部也鼓勵員工多用AI，未來隨AI能做的愈多，寫程式人力需求降低，但FDE人力目前20～30人，會持續增加且「無上限」。

他指出，FDE概念來自於美國知名大數據與AI軟體公司Palantir，該公司以國防教育專案為主，騰雲也成立Customer Success（客戶成功）部門，鼓勵工程師升級為專家，讓傳統負責寫程式的工程師訓練成「專家」，這些員工具備深厚的資訊技術能力，以及對特定產業營運邏輯的深入了解，具備綜合解決問題的能力。

面對AI威力強大，逐漸威脅傳統SaaS軟體公司業務，梁基文表示，騰雲不是SaaS公司，「光靠AI本身去寫程式或降本增效是不夠的！」梁基文表示，FDE的關鍵任務是在前端把企業的「營運流程」、「資料」以及告訴AI該做什麼的「Prompt（提示詞）」進行梳理與篩選，高度客製化且牽涉企業內部運作邏輯，是AI絕對無法自行代勞的，而騰雲就具備此顧問力。

他表示，未來的企業級AI將走向「Agent-to-Agent」的架構，FDE類似打造基礎建設的水電工人，必需先透過人工進行底層的部署與串接，把資料庫與權限設定好，後續各種不同的AI Agent才能在企業流程的各個節點上順利運作，並精準呼叫下一個Agent執行任務。

2025年騰雲入主金隼行銷Accucrazy，透過AI技術平台，協助客戶快速協助行銷人員生成網路正聲量、產品喜好分析，以及處理KOL（關鍵意見領袖）與KOC（關鍵意見消費者）的相關行銷素材，過去客戶為了做內容導客與精準行銷，可能要花3～5人費時兩週去準備，現在心力大幅降低。

他補充，未來還能結合「社群電商（Social Commerce）」，整理目標受眾的消費週期或配合特定節慶（如情人節）推出促銷，比方掌握客戶每月回購可樂一箱，時間到了自動提醒，梁基文表示，未來網路購物不再以搜尋當道，消費者無須主動搜尋即可快速完成購買。

他也透露，未來收費標準絕對不會像傳統SaaS公司，僅靠定期收費或是計算帳號數量來獲利，將全面採用成果報酬的模式來計費，也就是幫客戶降低了多少人力、節省了多少時間？作為收費的依據。

在OpenAI等開源架構崛起的浪潮下，梁基文認為未來有兩類SaaS公司絕對會陣亡：第一種是「純粹單一工具型」；第二種是「缺乏底層技術，只用皮殼包裝現有模組」並收取訂閱費的公司。