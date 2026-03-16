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力積電苗栗銅鑼廠交易完成 3D AI 代工振翅高飛

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
力積電宣布其苗栗銅鑼廠（P5）廠交易完成 3D AI 代工振翅高飛（本報系資料照片）
力積電宣布其苗栗銅鑼廠（P5）廠交易完成 3D AI 代工振翅高飛（本報系資料照片）

力積電今日宣布已完成與美光科技總值18億美元的苗栗銅鑼廠（P5）交易，在設施移交美光科技的同時，雙方也將依約在力積電新竹廠區展開高頻寬記憶體（HBM）/PWF代工，與推進記憶體製程 技術等合作項目。這項策略性轉型可望為力積電3D AI代工新事業導入強勁成長動能。

力積電董事長黃崇仁表示，力積電3D AI代工事業部已切入WoW(晶圓堆疊)、中介層(Interposer)、矽電容晶圓(Si-Capacitor)等AI應用領域，未來更將提供美光 HBM/PWF代工服務;同時透過DRAM技術的精進，不僅能協助客戶進入8G DDR4 產品線行列，也將大幅增加晶圓代工產值，並使3D AI foundry的技術藍圖更加完 整。

據了解，美光將在力積電的配合協助下，加速在銅鑼廠潔淨室裝設先進DRAM產線，力積電也已開始重新調整新竹廠區的設備配置，並依照計畫逐步將銅鑼廠內的設備搬遷到新竹廠區。另外，這項現交易的正式完成，力積電將得以在短期內強化財務體質，並大幅降低因銅鑼廠經濟規模不足，而造成的成本負擔。

美光 黃崇仁 記憶體

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