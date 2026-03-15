馬斯克露口風 特斯拉人形機器人提前量產 亞光、盟立大樂透

特斯拉衝刺人形機器人邁大步，執行長馬斯克公開表示，旗下人形機器人Optimus 3已進入最終研發階段，原預期今年底前才會進入投產階段，目前進度大幅超前，將提早至今夏生產，未來特斯拉每年都會發表一款全新的機器人，並朝年產能千萬台邁進。

特斯拉Optimus 3進度超前，未來一年都會有一款機器人新品，法人看好，亞光（3019）、盟立（2464）等關鍵協力廠將是大贏家，不僅提前迎來龐大的備貨潮，隨著特斯拉每年更新機器人並大舉放量生產，每年也都會有更多的新單落袋。

馬斯克是在參加「Abundance Summit 2026 科技高峰會」時，揭露Optimus 3最新進度。

馬斯克指出，Optimus 3正處於最後完成階段，「無疑將成為全球最新進的機器人，且沒有任何產品可與之匹敵」，自己也尚未見過任何機器人演示效果可比美Optimus 3。

馬斯克並透露，繼Optimus 3後，特斯拉也將在明年完成下一代人形機器人Optimus 4設計，未來每一年都會發款一款全新機器人，藉此布局商機無窮的機器人市場。

外界推估，Optimus 4將在特斯拉位於美國德州的超級工廠生產，未來年產能有望衝上100萬台。對此，馬斯克表示，這僅是一號生產線，未來目標是持續擴大產能，達到年產能1,000萬台的目標。

供應鏈方面，亞光正積極布局人形機器人視覺感測市場，並深耕核心玻璃球非球面技術，生產高解析度、精度的鏡頭，打造「機器人之眼」，目前客戶已涵蓋美、日、歐系廠商，相關產品處於樣品與試產階段，估計今年下半年至明年開始量產。

亞光董事長賴以仁先前指出，目前已與歐美三家客戶合作少量試產，應用於手部感測與視覺辨識，推估「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」

亞光目前機器人應用產品已進入樣品與試產階段，主要提供鏡頭模組，預估最快2026年下半年至2027年量產，時程上與特斯拉推出Optimus 3相當。

盟立則表示，根據客戶端給予的意向書 （LOI），今年首季起將迎來營運的大爆發，包括是先進封裝的物流、天車（OHT），以及人形機器人和機器狗，都將進入出貨期。

盟立深耕機器人新事業，去年9月首度亮相的「 盟立一號」人形機器人，採用旗下盟英減速機模組關節、以及盟立工業電腦（IPC）、控制系統，並整合視覺等感知器，主要鎖定應用於半導體廠、研究機構等客群。

據悉，減速機是機器人的關鍵要角，占材料成本約30%。盟立子公司盟英專注於諧波減速機與關節模組開發，主要透過與中國廠商偉創電、科達利合作，共同推展中國市場。