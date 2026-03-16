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特斯拉執行長馬斯克：超大型晶圓廠 將在七天後啟動
特斯拉執行長馬斯克14日在社群媒體發文表示，將在七天後啟動建造超大型AI晶圓廠的「Terafab」計畫，以解決晶片供應瓶頸。
馬斯克的發文未談到細節，可能之後才會做出更多說明。根據他先前的談話，特斯拉目標晶片年產量為1,000億至2,000億顆，將是全球重量級晶圓廠之一，產量超越台積電（2330）台灣廠區的產能。
外界推測，「Terafab」的運作方式，可能是特斯拉與台積電、英特爾談成授權協議並提供資金，協助這些既有晶片製造商建立新產線。
台積電對未來生產線提前被客戶預訂的模式，抱持開放態度，因此這會是可行方式。由於特斯拉是美國本土製造商，與英特爾晶圓代工達成合作協議的構想，也在討論範圍。
地緣政治限制正對特斯拉、輝達、超微等大型無晶圓廠業者構成重大風險，因為他們完全依賴海外晶片生產，也代表美國迫切需要擴大本土的半導體產業。
此前，馬斯克即多次呼籲各界要重視全球晶片產能不足的問題。
因應AI布局需要更多晶片，業界先前傳出，特斯拉有意擴大仰賴南韓三星電子晶圓代工支援，並追加其下一代AI晶片AI6在三星代工的訂單量，增幅超過一倍。
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