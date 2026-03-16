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鴻海董事長劉揚偉親征 GTC 代工龍頭開講三技術

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）為輝達最大代工夥伴，不僅董事長劉揚偉今年再次主帥親征GTC，鴻海集團也會在今年GTC帶來三場技術分享，聚焦物理AI（Physical）、AI工廠與量子運算（Quantum Computing）等三大前瞻領域。

劉揚偉親征今年GTC，不僅顯示鴻海與輝達的「麻吉」關係，這次鴻海集團在GTC擔綱三場技術分享，數量也是台廠之冠，凸顯輝達對鴻海的重視。

鴻海今年將在GTC展示下一世代AI基礎設施最新發展，包括輝達HGX及輝達MGX平台、輝達Vera Rubin NVL72，以及液冷解決方案，展現支援AI工廠、大規模資料運算與高效能運算的關鍵技術。

劉揚偉表示，鴻海與客戶及夥伴的關係非常好，客戶新產品的前期開發，或是新產品導入（NPI）的過程都深度參與。

鴻海也將於GTC帶來三場技術分享，聚焦物理AI、AI工廠與量子運算，第一場由鴻海事業群總經理郭柳宗，以「Building and Scaling AI Factories With Digital Twins and Robotics」發表演講。

第二場由鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修，以「Accelerate Hybrid Quantum-Classical Research at Scale With NVIDIA CUDA-Q」發表演講。

第三場由鴻海科技集團數位長史喆，以「Develop Physical AI Applications and Build Data Factories With the Robotics Ecosystem」發表演講。

基礎設施 輝達 劉揚偉

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