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半導體漲價又一波…聯電、世界等調升代工價 IC設計廠也有動作

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
晶片通膨擴大。圖為半導體示意圖。（路透） 葉玉鏡
晶片通膨擴大。圖為半導體示意圖。（路透） 葉玉鏡

半導體再掀漲價潮，全球四大成熟製程晶圓代工廠，包括台灣聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770），以及對岸晶合傳出最快4月起調升報價，幅度最高達一成甚至更多；成熟製程大宗用戶，以驅動IC為首的IC設計廠因應成本上揚，也規劃漲價。

這是繼記憶體、封裝之後，半導體業新一波漲價潮，透露「晶片通膨」持續擴大。業界指出，成熟製程廣泛用於消費性電子、汽車、工業等領域，滲透率比先進製程還高，四大成熟製程晶圓代工廠齊步喊漲，影響甚大。

聯電全球晶圓代工市占率約4.2%，是成熟製程產能大宗來源。聯電不回應市場漲價傳言，不過，該公司先前提到，目前訂價環境「確實較先前有利」。

世界雖不回應漲價議題，但業界周末流傳世界以「VIS尋求客戶支持反映成本上升」為主題，通知客戶漲價的文件，提到該公司2025年起，因應客戶需求，大幅增加產能投資，然而，半導體設備採購、原物料、能源、貴金屬等價格不斷上漲，人力與運輸等成本亦持續攀升。

世界在通知文件提到，為維持公司健康營運，以符合客戶未來持續成長的產能需求，該公司必須尋求客戶理解與支持，共同吸收反映上升的成本，故擬自2026年4月起調整代工價格。世界並未揭露本次漲幅。

力積電則證實，本季起已陸續漲價，主要調整毛利率較低的產品線。

晶合是大陸重量級成熟製程代工廠，業界同樣在周末流傳該公司發出的「晶圓代工服務產品價格調整公告」。晶合規劃，自北京時間6月1日零時起產出的晶圓，代工價格上漲10%。

成熟製程四大代工廠齊聲喊漲，有IC設計業者說，晶圓代工報價又要漲，且占IC總成本比重又更高，接下來勢必還要調整價格。

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