高盛：鴻勁受惠於AI/HPC需求持續強勁 目標價從5,000元升至5,700元

高盛證券發布報告指出，鴻勁（7769）受惠於人工智慧（AI）/高效能運算（HPC）需求持續強勁，且共同封裝光學（CPO）機會正快速增長，有望成為新的成長動能，因此將鴻勁目標價從5,000元上調至5,700元，維持「買進」評等。

高盛2月時精準預估鴻勁新列入MSCI台股指數成分股，認為鴻勁在AI GPU與AI ASIC測試設備市場具領先地位，可望持續受惠於AI晶片需求擴張。高盛將鴻勁今年預估獲利調高0.6%，將2027年預估獲利上調14%，以反映產能擴張及營收成長前景更強勁。

高盛指出，鴻勁12日舉行法說，預估今年產能成長率將年增30%上調至40%，預估額外的成長動能來自三方面。一是CPO ASIC交換器需求增加，預期至2027年有更強的出貨量，平均售價也將提高。二是在晶圓級多晶片模組（WMCM）新採用主動溫控系統（ATC），平均售價將提高50%。三是高階ATC分選機新增先進視覺功能，訂單展望強勁，平均售價將提升10-15%。

高盛表示，雖然鴻勁並未提供2026年全年營收或獲利指引，但已調高今年的產能成長目標，且預期將逐季成長。另外，可用廠房面積預計年增25%，員工人數則預計年增60%，都顯示對需求的高度信心。在成本方面，鴻勁表示營業費用率應維持在約5-8%，與去年差不多；但研發支出在2025年已年增63%之後，預期今年仍將持續上升。