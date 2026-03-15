傳台積電1.2奈米製程預定地的沙崙生態科學園區開發案 預計4月送環評

市場傳台積電（2330）1.2奈米製程預定地的沙崙生態科學園區，原訂2025年底送交環評，因園區開發範圍涉及保育類猛禽草鴞棲地，國科會南科管理局已先行收集各界意見、並對外溝通，預估今年4月提出環境說明書送交環境部。

行政院已核定沙崙生態科學園區開發計畫，規畫全期土地面積為531公頃，完成後產值為22,547億元，提供就業機會達3.5萬人。

沙崙生態科學園區因開發範圍涉及保育類猛禽草鴞棲地，引發環保團體關注。國科會南科管理局長鄭秀絨表示，南科已先收集各界意見，並對外溝通，環保團體特別關切棲地破碎化問題，園區開發規畫已進一步優化。

她說，優化方案不僅是單純計算保留多少綠地或草生地，且更重視生態空間的完整性，例如滯洪池周邊森林等等，將盡可能極大化保留，以降低對草鴞棲地的影響。近期南科管理局先透過專家會議及工作小組會議，廣泛聽取關心草鴞的學者與環保團體意見。相關討論成果與資料，目前已公開在南科管理局官網，供外界查閱。

她表示，對於優化方案，她不敢說人人都滿意，但盡最大努力在產業發展與生態保護之間，取得最大共識。

她表示，南科管理局將持續與專家及環保團體溝通，並在取得更多生態調查資料後，預計於今年4月將環境說明書送交環境部，展開二階環評。