驚！我三大科學園區營收5.8兆創新高 63%由「這家公司」獨家貢獻

2025年我三大科學園區營收高達5.8兆元再創新高，成長21.83%。其中有63%營收由台積電（2330）獨家貢獻，這個比例亦創新高，預計未來還會再攀高。三大園區中，積體電路營收占比更高達83%。

國科會主委吳誠文表示，未來科學園區生態要多元化，不會只有半導體產業一枝獨秀，而是以半導體優勢為基礎，連結傳統產業科技化，除了擴散到園區之外，包括生技、機器人、軍工產業無人機、無人船、太空、能源科技等產業，住駐到園區。

他也表示，未來新設立科學園區將要設立電廠，據了解，因新核電、地熱仍在發展中，預計短期可興建電廠固態氧化物燃料電池（SOFC）電廠。

近年我科學園區營收大爆發，與台積電高階先進製程息息相關。2020年台積電營收占科學園區佔比為42%，2022年過半來到51%，2024年占比更來到57.79%，而短短一年內間，2025年台積電營收占比更突破六成，來到63.16%，較前一年底增加5.3個百分點。

若進一步觀察三大科學園區，去年台積電營收對竹科占比約34%，官員形容「相對健康、多元」；去年台積電營收對中科占比約58%，對南科營收占比更高81%。隨著台積電先進製程在南科及中科持續擴廠，預計未來台積電對科學園區營收占比只會愈來愈高。

在科學園區六大產業中，去年積體電路營收高達逾4.8億元，成長高達26.8%，占三大科學園區營業額占比83%；換言之，其他如光電、電腦及周邊、通訊、精密機械、生物技術等等其他產業營業額，僅占17%，呈現「半導體巨人、其他產業都是小雞」局面。

國科會表示，去年積體電路產業表現尤其亮眼，主要是在高效能運算與AI應用需求帶動下，台灣半導體產業完整的供應鏈優勢，以及台積電先進技術開發及產能利用率，進而推升科學園區營收。

吳誠文表示，國內三大科學園區目前共轄下18個園區，員工總數已突破34萬人，園區規模與產業動能持續擴大，半導體產業成為帶動整體經濟成長的關鍵力量。未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，帶動生技醫藥、智慧醫療、機器人、無人機、太空產業、矽光子及高速量子運算等新興領域發展，讓園區朝向更多元的高科技聚落邁進。