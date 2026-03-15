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2026年為滿足客戶需求 竹陞、新應材、兆聯加速擴產
半導體供應鏈高價股竹陞科技（6739）、新應材及兆聯實業，去年均交出獲利新高好成績。展望2026年，為滿足客戶加速擴產需求，三家公司都備妥銀彈，展開海內外擴廠布局作業。
半導體智慧化系統整合廠千金股的竹陞科技，去年合併營收8.06億元，年增96.7%。毛利率65.82%，年增6.94個百分點。稅後純益3.75億元，年增193.8%；每股稅後純益（EPS）16.13元。董事會擬配發13元現金股利，配息率逾80.5%。
特化材料廠新應材受惠2奈米等先進製程需求旺，去年合併營收42.62億元，年增28.3%。毛利率43.07%，年增6.81個百分點。稅後純益10.44億元，年增49.7%；EPS 11.33元；2025營運結果全數締造新高紀錄。
高科技廠水處理業者兆聯實業去年合併營收169.13億元，年增64.2%。毛利率22.61%，年減0.19個百分點，史上次高。稅後純益23.72億元，年增56.8%；EPS 32.29元。營收、純益及EPS均改寫史上新高。
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