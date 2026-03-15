2026年為滿足客戶需求 竹陞、新應材、兆聯加速擴產

近期中東地緣升溫推高油價與風險溢價，短線加劇波動；但經驗顯示「基本面未變、經濟面看油價」。2022 年俄烏戰爭初期，Brent 曾躍上百元並一度逼近 130 美元，隨供給調整與政策介入後回落，股市由劇震轉回基本面與區間整理，當時美股亦見「重挫後反彈」的日內洗牌。野村投信表示，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動；輝達GTC大會後續的技術與接單訊號，亦有機會持續凝聚 CapEx 共識，台股 AI／半導體鏈仍將是主軸。操作上建議維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦 先進製程與封裝、AI 伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸 等長線題材，並保留 電網／重電、資安 的防禦配置。

2026-03-14 18:41