智慧城市展 科技業上秀

亞洲最大智慧城市專業展會「2026智慧城市暨淨零城市展」將自17日起陸續在台北及高雄登場，今年展會創歷年最大，更將吸引全球逾3,000名潛力買家的海外企業主來台，鴻海（2317）、華碩（2357）、台達電（2308）及電信三雄均將積極參展。

「智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo，SCSE）」由台北市電腦公會主辦，是亞洲最大的智慧城市專業展會，更打出台北、高雄雙展區，台北場於17日至20日舉行，高雄場則為20日至22日，吸引53國、174個城市，及超過3,000企業主來台。

今年主題為「數位與綠色雙軸轉型」以呼應政府的2050淨零排放及AI新十大建設政策目標，展出重點包含AI CITY、AI機器人、城市能源韌性及蓬勃發展的新創企業，包括鴻海、華碩、台達電、宏碁（2353）、神通、中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、東元（1504）、大同（2371）等公司均將參展。

電腦公會表示，智慧城市展推動創新科技應用於城市治理，長期串聯政府、產業與國際城市夥伴，一同進行智慧治理經驗交流，讓智慧城市展成為全球知名的智慧城市交流平台。

「品牌雙A」宏碁、華碩揮軍智慧城市展，宏碁集團旗下宏碁智通將於智慧城市展中展出多項解決方案，三大核心服務全面助力產業數位轉型。