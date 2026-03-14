南科營收再創高逼近3兆 黃偉哲：台南已成世界級半導體聚落

受惠於全球AI浪潮與半導體先進製程的強勁需求，南科台南園區2025年全年營業額約2.86兆元，較2024年2.12兆元大幅成長，成長率達34.6%，已連續兩年的成長率均突破30%，穩居三大科學園區之首，南市府表示，台南園區營業額已超越竹科及中科兩大科學園區營業額的總合，南科產業動能持續爆發，產值規模快速邁向新高峰。

市府經發局指出，隨著半導體與AI產業持續發展，在上下游供應鏈加速投資帶動下，南科台南園區2026年可望成為全國首個突破3兆元規模的科學園區，不僅有助於強化產業鏈完整度與國際競爭力，也將持續帶動投資、就業與地方經濟成長，展現台南產業發展前景可期。

市長黃偉哲表示，在產業發展方面，台南以台積電為核心形成世界級半導體產業聚落，帶動化學材料、製程技術、關鍵設備及矽晶圓等上下游供應鏈加速在地布局，逐步建構從研發設計、製造到設備與材料的完整產業鏈，形塑具高度群聚與國際競爭力的產業生態系。

世界前五大半導體設備供應商，包括艾司摩爾、應用材料、科林研發、東京威力科創及科磊皆已落腳台南；近年荏原精密、聯詠、緯創、群聯、AMD、美光及高美可科技等國際企業亦相繼投資進駐，持續強化台南在全球半導體產業版圖中的關鍵地位。

經濟發展局長張婷媛指出，市長黃偉哲上任以來透過重大投資會報整合跨局處資源，加速排除投資障礙，目前已成功推動131案完成投資，落實投資金額達2404億元。整體招商累計新增1982件投資案，吸引投資金額3000億元，創造產值3971億元，並增加6萬4325個就業機會。

台南市將積極整合中央資源，持續推動招商引資，在穩健且強勁的投資動能帶動下，台南正逐步成為高科技與AI產業的首選城市與投資熱點。