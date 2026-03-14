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記憶體狂漲！微星電競擬漲價15~30% 「今年是成立以來最嚴峻一年」

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

SSD跟記憶體價格大漲，輝達GPU供應又出現缺口，微星（2377）預估電競產品將漲價15~30%，銷量雖下滑但受惠產品單價上升，全年營收樂觀拚成長。總經理黃金請表示，今年將採3策略：1. 資源集中高階產品，降低30%低階機種比重，2. 與記憶體簽訂3~5年長約，主機板從DDR5改支援DDR4，3. 伺服器5年逐年營收成長50～100%，以因應嚴峻產業考驗。

「今年是公司成立以來，碰到最嚴峻的一年。」黃金請表示，PC產業非常挑戰，主要是記憶體嚴重缺貨，除美光、海力士、三星，微星跟南亞科（2408）等台廠也有長期合作，另外NVIDIA的GPU供應也不足，缺口預估達20%，受此影響，他預估PC市場將衰退10~20%，比調研機構預估衰退10%要嚴重。

不過，受到記憶體缺貨又大漲價影響，GPU供應採配貨，優點反而是同業價格競爭壓力趨緩。黃金請解釋，記憶體貨源有限，微星將減少低價機種，過去低階機種佔30%，該部分資源會專注放中高階產品線例如RTX 5060／5070 等，高階機種比例提高且反應記憶體漲價，整體顯示卡均價上升，電競產品線漲價幅度預期在15～30%之間，故銷售量雖下滑，但營業額反而有機會增加，毛利率跟獲利也有機會大幅提昇。

黃金請指出，16GB記憶體去年第2季度40美元，今年已經到170~180美元，甚至200美元都有，主機板受到相當大影響，由於DDR4記憶體價格16G 110～120美元，DDR5則是170～180美元，故也快速應變改設計驗證，將DDR5機種改支援DDR4，過去DDR5與DDR4比例是8比2，現在可能往2比8轉換。

今年PC市場幾乎沒有大型新平台推出，「客戶認為若不買，未來會漲更多，所以客戶也能接受漲價。」黃金請說。

微星有1~2個月安全記憶體庫存，徐祥表示，公司今年不盲目追求出貨量，會放棄低毛利的低階市場，由於首季SSD跟記憶體大漲一倍以上，將資源專注於中高階產品與優質客戶，若市場衰退10%，但售價動態性調高15~30%，營收反而會追上去或超過。

徐祥表示，去年資本支出30億元，包括美國廠20億元投資，2026年資本支出超過50億元，以桃園廠為主，建廠完成後續也有設備20億元支出會分散在今年跟明年，另AI伺服器投資也不少，Vera Rubin研發驗證也需要相當多資源。

徐祥表示，過去PC OEM業務毛利率3～4%，未來伺服器投資將專注資料中心跟AI伺服器類型，鎖定二三線CSP客戶，該部分業務營收大，毛利率較佳，但對攤銷營業成本有所幫助。伺服器去年營收比僅低個位數百分比，由於基期低，未來3~5年，每年維持50~100%成長目標。

南亞科 海力士 DDR4

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