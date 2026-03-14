緯創：今年拚高雙位數成長 AI伺服器接單樂觀

ODM大廠緯創（3231）在AI伺服器市場繳出亮眼成績單，董事長林憲銘預期，這波AI伺服器動能可望持續成長，雖然有記憶體漲價干擾，但不影響AI需求，對今年營運成長抱持正面樂觀態度，全年營運有望高雙位數成長。

緯創昨（13）日舉行法說會，對今年營運釋出正面訊息。林憲銘表示，AI需求相當強勁，不論是GPU、ASIC架構的AI伺服器都有明顯訂單需求，在L6-10都有布局，AI營收已經占營收七成左右。全球筆電出貨量預估下滑5-10%，緯創表現也將優於全球平均。

緯創法說會重點

觀察近期AI伺服器市場需求，緯創總經理林建勳指出，訂單動能相當不錯，3月營收不會讓大家失望，本季表現將優於去年同期，第2季維持不錯的成長動能。

林建勳認為，今年第3季會有新舊產品交替期，但客戶新一代GPU架構伺服器在線材使用量精簡很多，良率、產量、交期明顯改善，過去新舊產品交替期會影響業績衰退，但目前展望整年一定是好的。

林憲銘指出，訂單動能明確，對今年營收表現樂觀，雖然不能預估明確數字，可以確定全年業績將成長「高雙位數」。法人關注緯創毛利率下滑，林憲銘表示，2024至2025年間毛利率確實有一點點萎縮，主要是產品組合變化的影響，AI產品出貨增加，單價上升，材料成本也上升，會影響毛利率，但整體獲利持續成長。

林建勳指出，緯創布局網通產品，今年有十倍出貨成長動能，與北美網通最大客戶保持良好互動，預期未來幾年網通產品出貨樂觀，網通產品生命周期高於PC、AI伺服器，毛利率優於AI伺服器各類型產品，將成為提升毛利率動能之一。

輝達下半年推出Vera Rubin架構產品，緯創積極打入各大雲端服務大廠供應鏈。法人看好，緯創今年營收動能有機會翻倍成長，毛利率表現維持近期表現，獲利成長幅度可望維持2025年年增五成左右水準，再度挑戰歷史新高。

林憲銘表示，今年以來連續出現中東戰事及美國關稅議題，關稅因素對高科技產業、IT與ICT產業影響相對較小，相關產品多半維持零關稅政策，短期內中東戰事可能讓市場投資策略出現調整，但從目前客戶反應來看沒有這個問題。