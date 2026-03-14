快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創：今年拚高雙位數成長 AI伺服器接單樂觀

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
ODM大廠緯創在AI伺服器市場繳出亮眼成績單。 聯合報系資料照
ODM大廠緯創在AI伺服器市場繳出亮眼成績單。 聯合報系資料照

ODM大廠緯創（3231）在AI伺服器市場繳出亮眼成績單，董事長林憲銘預期，這波AI伺服器動能可望持續成長，雖然有記憶體漲價干擾，但不影響AI需求，對今年營運成長抱持正面樂觀態度，全年營運有望高雙位數成長。

緯創昨（13）日舉行法說會，對今年營運釋出正面訊息。林憲銘表示，AI需求相當強勁，不論是GPU、ASIC架構的AI伺服器都有明顯訂單需求，在L6-10都有布局，AI營收已經占營收七成左右。全球筆電出貨量預估下滑5-10%，緯創表現也將優於全球平均。

緯創法說會重點
緯創法說會重點

觀察近期AI伺服器市場需求，緯創總經理林建勳指出，訂單動能相當不錯，3月營收不會讓大家失望，本季表現將優於去年同期，第2季維持不錯的成長動能。

林建勳認為，今年第3季會有新舊產品交替期，但客戶新一代GPU架構伺服器在線材使用量精簡很多，良率、產量、交期明顯改善，過去新舊產品交替期會影響業績衰退，但目前展望整年一定是好的。

林憲銘指出，訂單動能明確，對今年營收表現樂觀，雖然不能預估明確數字，可以確定全年業績將成長「高雙位數」。法人關注緯創毛利率下滑，林憲銘表示，2024至2025年間毛利率確實有一點點萎縮，主要是產品組合變化的影響，AI產品出貨增加，單價上升，材料成本也上升，會影響毛利率，但整體獲利持續成長。

林建勳指出，緯創布局網通產品，今年有十倍出貨成長動能，與北美網通最大客戶保持良好互動，預期未來幾年網通產品出貨樂觀，網通產品生命周期高於PC、AI伺服器，毛利率優於AI伺服器各類型產品，將成為提升毛利率動能之一。

輝達下半年推出Vera Rubin架構產品，緯創積極打入各大雲端服務大廠供應鏈。法人看好，緯創今年營收動能有機會翻倍成長，毛利率表現維持近期表現，獲利成長幅度可望維持2025年年增五成左右水準，再度挑戰歷史新高。

林憲銘表示，今年以來連續出現中東戰事及美國關稅議題，關稅因素對高科技產業、IT與ICT產業影響相對較小，相關產品多半維持零關稅政策，短期內中東戰事可能讓市場投資策略出現調整，但從目前客戶反應來看沒有這個問題。

毛利率 緯創 伺服器

延伸閱讀

微星 AI 營收力拚倍增

大聯大第1季 EPS 挑戰2.5元

微星法說會／今年AI伺服器將成長50%到100% 衝刺中高階PC降低衝擊

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

相關新聞

中華電打造數位賦能典範

中華電信近年打造馨心學堂，以「科技 × 賦能 × 陪伴」為核心，以科技賦能身心障礙朋友與偏鄉社區長者，積極縮短數位落差，落實數位平權。

緯創：今年拚高雙位數成長 AI伺服器接單樂觀

ODM大廠緯創在AI伺服器市場繳出亮眼成績單，董事長林憲銘預期，這波AI伺服器動能可望持續成長，雖然有記憶體漲價干擾，但不影響AI需求，對今年營運成長抱持正面樂觀態度，全年營運有望高雙位數成長。

記憶體狂漲！微星電競擬漲價15~30% 「今年是成立以來最嚴峻一年」

SSD跟記憶體價格大漲，輝達GPU供應又出現缺口，微星（2377）預估電競產品將漲價15~30%，銷量雖下滑但受惠產品單價上升，全年營收樂觀拚成長。總經理黃金請表示，今年將採3策略：1. 資源集中高階產品，降低30%低階機種比重，2. 與記憶體簽訂3~5年長約，主機板從DDR5改支援DDR4，3. 伺服器5年逐年營收成長50～100%，以因應嚴峻產業考驗。

慧榮推出業界首款專為企業級開機碟設計的SSD控制晶片

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）13日宣布推出 SM8008，一款專為資料中心開機碟儲存應用設計的PCIe Gen5 x4 NVMe 企業級 SSD 控制晶片解決方案。SM8008 採用高能效架構，在低於5W 功耗下可提供最高 14GB/s 傳輸效能，為超大規模資料中心與企業伺服器部署提供兼具效能與功耗的儲存解決方案。

HyperLight與聯電攜手Jabil 推動於資料中心大規模布建TFLN光子技術

HyperLight、聯電及其全資子公司聯穎光電今（13）日宣布，與Jabil展開合作，加速鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術於超大規模人工智慧（AI）資料中心互連的布建。此次合作結合了HyperLight的TFLN光子技術、聯電與聯穎經驗證的晶圓代工製造能力，以及Jabil在量產製造與組裝方面的專業，共同推動新一代光學模組於資料中心的廣泛應用。

AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

人工智慧（AI）需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。