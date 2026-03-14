中華電打造數位賦能典範

中華電信（2412）近年打造馨心學堂，以「科技 × 賦能 × 陪伴」為核心，以科技賦能身心障礙朋友與偏鄉社區長者，積極縮短數位落差，落實數位平權。

中華電信指出，馨心學堂（Taiwan Senior Heart School）是全台企業ESG創舉，為台灣第一間由企業為身心障礙朋友和偏鄉社區長輩創辦的數位學校。自2024年創立迄今，已在雲嘉南、高屏基、中彰投共九個縣市辦理188場課程，培訓出157位身障講師，攜手逾600位企業志工前進28個偏鄉社區，帶領近7,000人次偏鄉長輩，學習17項涵蓋生活、影音、影像、健康和運動的Apps，真正用數位科技賦能參與者的工作權與生活豐富度。

中華電信董事長暨馨心學堂總校長簡志誠表示，AI降低數位學習的門檻，更啟發身障講師和社區長輩的熱情，帶來令人驚艷的藝術創作成果，讓大家親眼見證了AI為數位賦能和平權開啟的全新可能。

馨心學堂先以數位賦能培訓身心障礙講師，再讓身障數位講師與中華電信企業志工一起走入社區服務長輩。 通過AI用自己的生命故事和數位陪伴，跟長輩彼此成就圓滿，攜手點亮數位傳愛的彩色人生，成功展現身心障礙朋友、偏鄉社區長者和企業志工等多元族群創新性「攜手並進／雙向奔赴的數位賦能」的新典範。

馨心學堂的身障講師不僅提升數位技能，也拓展生活經驗，更從「受助者」轉變成「助人者」，不僅是身障朋友非典型多元就業的可能，AI更讓身障講師和偏鄉長者，創馨共生、和樂融榮的美好。

中華電信更透過馨心學堂強化長輩的數位公民素養，用心設計「防詐騙」、「假新聞」、「訊息查證」跟「AI使用倫理」等課程，未來，中華電信將持續以科技為公益注入能量，深入更多偏鄉角落，期待透過科技賦能帶來的實質助益達成縮短數位落差，推動數位賦能，落實數位平權三大公益社會創新目標。