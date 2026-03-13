慧榮推出SM8008 為首款專為企業級開機碟設計的SSD控制晶片

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今（13）日宣布推出SM8008，這是一款專為資料中心開機碟儲存應用設計的PCIe Gen5 x4 NVMe企業級SSD控制晶片解決方案。

SM8008採用高能效架構，在低於5W功耗下可提供最高14GB/s傳輸效能，為超大規模資料中心與企業伺服器部署提供兼具效能與功耗的儲存解決方案。

隨著超大規模資料中心持續擴大伺服器部署，企業級開機碟已成為每個系統節點不可或缺的基礎部署元件。為因應這項快速成長的需求，SM8008採用針對功耗、效能及企業級安全性最佳化的控制晶片架構，並支援OCP超大規模 NVMe開機SSD規範，以滿足企業級大規模部署與量產導入的需求。

慧榮企業級儲存暨顯示介面解決方案事業處資深副總周晏逸表示，隨著人工智慧（AI）與雲端基礎架構快速發展，大規模伺服器部署持續成長。市場多將焦點放在加速器與高效能儲存，但每一台AI伺服器仍需要可靠且高能效的開機儲存。SM8008 正是為此關鍵需求所設計，在提供PCIe Gen5效能的同時，兼具企業級安全性，並進一步強化我們在企業級儲存市場的產品布局。」