慧榮推出業界首款專為企業級開機碟設計的SSD控制晶片

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）13日宣布推出 SM8008，一款專為資料中心開機碟儲存應用設計的PCIe Gen5 x4 NVMe 企業級 SSD 控制晶片解決方案。SM8008 採用高能效架構，在低於5W 功耗下可提供最高 14GB/s 傳輸效能，為超大規模資料中心與企業伺服器部署提供兼具效能與功耗的儲存解決方案。

隨著超大規模資料中心持續擴大伺服器部署，企業級開機碟已成為每個系統節點不可或缺的基礎部署元件。為因應這項快速成長的需求，SM8008 採用針對功耗、效能及企業級安全性最佳化的控制晶片架構，並支援 OCP 超大規模 NVMe 開機 SSD 規範，以滿足企業級大規模部署與量產導入的需求。

慧榮科技資深副總周晏逸表示，隨著 AI 與雲端基礎架構快速發展，大規模伺服器部署持續成長。市場多將焦點放在加速器與高效能儲存，但每一台 AI 伺服器仍需要可靠且高能效的開機儲存。SM8008 正是為此關鍵需求所設計，在提供 PCIe Gen5 效能的同時，兼具企業級安全性，並進一步強化我們在企業級儲存市場的產品布局。

資料中心規模的高能效表現

開機 SSD 需在數千甚至數百萬台伺服器中持續運作。即使單一裝置僅節省少量功耗，累積後仍能顯著降低資料中心的整體耗電量與營運成本。SM8008採用台積電先進的 6 奈米製程。

SM8008 在兼顧 PCIe Gen5 高效能與嚴格功耗目標的同時，使資料中心營運商能在不增加能源預算的情況下，升級其開機儲存基礎架構。

SM8008 的設計旨在滿足超大規模資料中心與企業級伺服器環境在架構、可擴展性與安全性方面的需求。

SM8008 的推出，透過滿足快速成長的資料中心專用開機儲存市場，以及具備低功耗需求的企業級應用需求，進一步強化了慧榮科技的企業級 SSD 控制晶片產品組合。隨著 AI 與雲端部署推動 PCIe Gen5 基礎設施持續擴展，開機碟亦需與主要儲存層級同步演進。

Forward Insights 創辦人暨首席分析師 Gregory Wong 表示，隨著產業逐步轉向 PCIe Gen5 以及資料中心設計日益重視功耗效率，即使是像開機 SSD 這樣的基礎元件，其策略重要性也正持續提升。隨著該領域在企業級儲存市場中不斷擴展，能夠同時兼顧效能、功耗效率與安全性，並符合超大規模資料中心標準的供應商，將有望在市場中受益。

早期客戶的導入進一步凸顯此市場領域的策略重要性，其中 ATP 與 Exascend 已將 SM8008 整合至其新一代企業級 SSD 平台。