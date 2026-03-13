快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

慧榮推出業界首款專為企業級開機碟設計的SSD控制晶片

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北報導
慧榮 SM8008 晶片的設計旨在滿足超大規模資料中心與企業級伺服器環境在架構、可擴展性與安全性方面的需求。照片提供／慧榮科技
慧榮 SM8008 晶片的設計旨在滿足超大規模資料中心與企業級伺服器環境在架構、可擴展性與安全性方面的需求。照片提供／慧榮科技

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）13日宣布推出 SM8008，一款專為資料中心開機碟儲存應用設計的PCIe Gen5 x4 NVMe 企業級 SSD 控制晶片解決方案。SM8008 採用高能效架構，在低於5W 功耗下可提供最高 14GB/s 傳輸效能，為超大規模資料中心與企業伺服器部署提供兼具效能與功耗的儲存解決方案。

隨著超大規模資料中心持續擴大伺服器部署，企業級開機碟已成為每個系統節點不可或缺的基礎部署元件。為因應這項快速成長的需求，SM8008 採用針對功耗、效能及企業級安全性最佳化的控制晶片架構，並支援 OCP 超大規模 NVMe 開機 SSD 規範，以滿足企業級大規模部署與量產導入的需求。

慧榮科技資深副總周晏逸表示，隨著 AI 與雲端基礎架構快速發展，大規模伺服器部署持續成長。市場多將焦點放在加速器與高效能儲存，但每一台 AI 伺服器仍需要可靠且高能效的開機儲存。SM8008 正是為此關鍵需求所設計，在提供 PCIe Gen5 效能的同時，兼具企業級安全性，並進一步強化我們在企業級儲存市場的產品布局。

資料中心規模的高能效表現

開機 SSD 需在數千甚至數百萬台伺服器中持續運作。即使單一裝置僅節省少量功耗，累積後仍能顯著降低資料中心的整體耗電量與營運成本。SM8008採用台積電先進的 6 奈米製程。

SM8008 在兼顧 PCIe Gen5 高效能與嚴格功耗目標的同時，使資料中心營運商能在不增加能源預算的情況下，升級其開機儲存基礎架構。

SM8008 的設計旨在滿足超大規模資料中心與企業級伺服器環境在架構、可擴展性與安全性方面的需求。

SM8008 的推出，透過滿足快速成長的資料中心專用開機儲存市場，以及具備低功耗需求的企業級應用需求，進一步強化了慧榮科技的企業級 SSD 控制晶片產品組合。隨著 AI 與雲端部署推動 PCIe Gen5 基礎設施持續擴展，開機碟亦需與主要儲存層級同步演進。

Forward Insights 創辦人暨首席分析師 Gregory Wong 表示，隨著產業逐步轉向 PCIe Gen5 以及資料中心設計日益重視功耗效率，即使是像開機 SSD 這樣的基礎元件，其策略重要性也正持續提升。隨著該領域在企業級儲存市場中不斷擴展，能夠同時兼顧效能、功耗效率與安全性，並符合超大規模資料中心標準的供應商，將有望在市場中受益。

早期客戶的導入進一步凸顯此市場領域的策略重要性，其中 ATP 與 Exascend 已將 SM8008 整合至其新一代企業級 SSD 平台。

台積電 控制晶片 伺服器

延伸閱讀

聯電攜手 HyperLight、Jabil 加速 TFLN 光子技術導入 AI 資料中心

HyperLight與聯電攜手Jabil 推動於資料中心大規模布建TFLN光子技術

仁寶進軍輝達GTC大會 展現運算、電力、液冷三大AI機櫃解決方案

Ayar Labs結盟緯穎 推動CPO進入AI伺服器市場

相關新聞

AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

人工智慧（AI）需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

慧榮推出業界首款專為企業級開機碟設計的SSD控制晶片

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）13日宣布推出 SM8008，一款專為資料中心開機碟儲存應用設計的PCIe Gen5 x4 NVMe 企業級 SSD 控制晶片解決方案。SM8008 採用高能效架構，在低於5W 功耗下可提供最高 14GB/s 傳輸效能，為超大規模資料中心與企業伺服器部署提供兼具效能與功耗的儲存解決方案。

HyperLight與聯電攜手Jabil 推動於資料中心大規模布建TFLN光子技術

HyperLight、聯電及其全資子公司聯穎光電今（13）日宣布，與Jabil展開合作，加速鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術於超大規模人工智慧（AI）資料中心互連的布建。此次合作結合了HyperLight的TFLN光子技術、聯電與聯穎經驗證的晶圓代工製造能力，以及Jabil在量產製造與組裝方面的專業，共同推動新一代光學模組於資料中心的廣泛應用。

緯穎再度揮手買地 緯創：美國建廠好處良多

緯創（3231）13日公告，代子公司Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)公告取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額為3,330萬美元（約10.6億元新台幣）。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。