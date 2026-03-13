聽新聞
0:00 / 0:00
智慧城市展3/17登場 高通攜生態系夥伴秀邊緣AI應用
智慧城市展3月17日將在台北南港展覽館2館登場，高通（Qualcomm）今天宣布將擴大參加，攜手全球生態系夥伴，將邊緣人工智慧（AI）導入多元裝置與應用，加速智慧城市發展。
高通發布新聞稿指出，將在AI City主題館、新創主題區與新光保全主題館，攜手產業夥伴展示透過Qualcomm Dragonwing技術平台共同打造、可於本地端運行的多元AI解決方案，為城市帶來創新、節能且具成本效益的智慧未來。
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通致力於打造一個萬物連結、智慧無所不在的世界，並在全球培育新創、發展產業生態系，積極支持對未來至關重要的創新研發、推動科技與社會進步。
劉思泰說，高通2025年推出全新產品組合QualcommDragonwing，將裝置上AI與雲端AI整合為統一且可擴展的平台，展現高通攜手產業夥伴邁向規模化發展的決心。
劉思泰表示，今年智慧城市展中，高通將展示與新創、中小企業、大型企業和產業組織等眾多生態系夥伴，透過AI串連多元裝置和應用程式互動協作的成果，為智慧城市未來生活提升體驗，並為各行各業拓展無限商機。
高通指出，在AI City主題館中，高通將與宜鼎和研華等夥伴共同展示Qualcomm Dragonwing在智慧監控、智慧辨識、智慧零售、智慧物流與智慧交通等多種應用情境。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。