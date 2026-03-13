快訊

智慧城市展3/17登場 高通攜生態系夥伴秀邊緣AI應用

中央社／ 新竹13日電

智慧城市展3月17日將在台北南港展覽館2館登場，高通（Qualcomm）今天宣布將擴大參加，攜手全球生態系夥伴，將邊緣人工智慧（AI）導入多元裝置與應用，加速智慧城市發展。

高通發布新聞稿指出，將在AI City主題館、新創主題區與新光保全主題館，攜手產業夥伴展示透過Qualcomm Dragonwing技術平台共同打造、可於本地端運行的多元AI解決方案，為城市帶來創新、節能且具成本效益的智慧未來。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通致力於打造一個萬物連結、智慧無所不在的世界，並在全球培育新創、發展產業生態系，積極支持對未來至關重要的創新研發、推動科技與社會進步。

劉思泰說，高通2025年推出全新產品組合QualcommDragonwing，將裝置上AI與雲端AI整合為統一且可擴展的平台，展現高通攜手產業夥伴邁向規模化發展的決心。

劉思泰表示，今年智慧城市展中，高通將展示與新創、中小企業、大型企業和產業組織等眾多生態系夥伴，透過AI串連多元裝置和應用程式互動協作的成果，為智慧城市未來生活提升體驗，並為各行各業拓展無限商機。

高通指出，在AI City主題館中，高通將與宜鼎和研華等夥伴共同展示Qualcomm Dragonwing在智慧監控、智慧辨識、智慧零售、智慧物流與智慧交通等多種應用情境。

AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

人工智慧（AI）需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

慧榮推出業界首款專為企業級開機碟設計的SSD控制晶片

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）13日宣布推出 SM8008，一款專為資料中心開機碟儲存應用設計的PCIe Gen5 x4 NVMe 企業級 SSD 控制晶片解決方案。SM8008 採用高能效架構，在低於5W 功耗下可提供最高 14GB/s 傳輸效能，為超大規模資料中心與企業伺服器部署提供兼具效能與功耗的儲存解決方案。

HyperLight與聯電攜手Jabil 推動於資料中心大規模布建TFLN光子技術

HyperLight、聯電及其全資子公司聯穎光電今（13）日宣布，與Jabil展開合作，加速鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術於超大規模人工智慧（AI）資料中心互連的布建。此次合作結合了HyperLight的TFLN光子技術、聯電與聯穎經驗證的晶圓代工製造能力，以及Jabil在量產製造與組裝方面的專業，共同推動新一代光學模組於資料中心的廣泛應用。

緯穎再度揮手買地 緯創：美國建廠好處良多

緯創（3231）13日公告，代子公司Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)公告取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額為3,330萬美元（約10.6億元新台幣）。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

