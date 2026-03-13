智慧城市展3/17登場 高通攜生態系夥伴秀邊緣AI應用

智慧城市展3月17日將在台北南港展覽館2館登場，高通（Qualcomm）今天宣布將擴大參加，攜手全球生態系夥伴，將邊緣人工智慧（AI）導入多元裝置與應用，加速智慧城市發展。

高通發布新聞稿指出，將在AI City主題館、新創主題區與新光保全主題館，攜手產業夥伴展示透過Qualcomm Dragonwing技術平台共同打造、可於本地端運行的多元AI解決方案，為城市帶來創新、節能且具成本效益的智慧未來。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通致力於打造一個萬物連結、智慧無所不在的世界，並在全球培育新創、發展產業生態系，積極支持對未來至關重要的創新研發、推動科技與社會進步。

劉思泰說，高通2025年推出全新產品組合QualcommDragonwing，將裝置上AI與雲端AI整合為統一且可擴展的平台，展現高通攜手產業夥伴邁向規模化發展的決心。

劉思泰表示，今年智慧城市展中，高通將展示與新創、中小企業、大型企業和產業組織等眾多生態系夥伴，透過AI串連多元裝置和應用程式互動協作的成果，為智慧城市未來生活提升體驗，並為各行各業拓展無限商機。

高通指出，在AI City主題館中，高通將與宜鼎和研華等夥伴共同展示Qualcomm Dragonwing在智慧監控、智慧辨識、智慧零售、智慧物流與智慧交通等多種應用情境。