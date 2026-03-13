快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

聯電攜手 HyperLight、Jabil 加速 TFLN 光子技術導入 AI 資料中心

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工聯電（2303）與新一代光學材料業者HyperLight繼12日宣布雙方建立策略夥伴關係後，HyperLight、聯電及聯電旗下聯穎光電13日再宣布，將與Jabil合作，推動鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術加快導入超大規模AI資料中心互連應用，鎖定高效能光學模組的大規模布建商機。

此次合作分工明確，HyperLight主攻TFLN光子技術，聯電與聯穎提供已驗證的晶圓代工製造能力，Jabil則負責量產製造、供應鏈管理與系統整合。三方希望藉由技術、製造與組裝能力整合，讓新一代光學收發模組更快走向市場，回應AI運算快速擴張下，資料中心對高速、低功耗互連的需求。

隨AI模型規模與資料傳輸量持續攀升，光學互連不只要提升頻寬，也必須避免功耗同步墊高。HyperLight指出，TFLN技術可望在降低功耗、減少雷射數量等方面展現優勢，且當通道傳輸速度進一步提高後，相關效益還會更明顯。三方此次合作，也將把HyperLight的TFLN元件進一步整合到下一代光學模組平台，並藉由聯電與聯穎的6吋、8吋晶圓製造能力，替其Chiplet平台擴大市場應用鋪路。

Jabil方面則看好，未來超大規模雲端與AI客戶需要的是能在資料中心等級穩定部署、且具備量產能力的光學技術。透過這次合作，TFLN方案有機會從元件層級進一步推進至機架層級部署，滿足AI資料中心對整合能力、可靠度與出貨規模的要求。

聯電資深副總經理洪圭鈞表示，聯電與HyperLight的合作，已讓TFLN自早期開發逐步推進到經驗證的晶圓代工製造階段，如今再往系統層級整合延伸，將有助建立更完整的製造與布建路徑，以支援AI資料中心基礎設施對規模、可靠性與產能的需求。

若TFLN後續順利擴大導入，對資料中心而言，不只是單一模組功耗下降，更可能進一步提升整體電力使用效率，讓更多電力資源轉向GPU、運算叢集與AI工作負載配置，成為下一波AI基礎設施升級的重要觀察焦點。

聯電 晶圓代工 晶圓代工廠

延伸閱讀

HyperLight與聯電攜手Jabil 推動於資料中心大規模布建TFLN光子技術

仁寶進軍輝達GTC大會 展現運算、電力、液冷三大AI機櫃解決方案

聚焦矽光子與CPO　Touch Taiwan打造交流平台

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

相關新聞

AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

人工智慧（AI）需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

HyperLight與聯電攜手Jabil 推動於資料中心大規模布建TFLN光子技術

HyperLight、聯電及其全資子公司聯穎光電今（13）日宣布，與Jabil展開合作，加速鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術於超大規模人工智慧（AI）資料中心互連的布建。此次合作結合了HyperLight的TFLN光子技術、聯電與聯穎經驗證的晶圓代工製造能力，以及Jabil在量產製造與組裝方面的專業，共同推動新一代光學模組於資料中心的廣泛應用。

緯穎再度揮手買地 緯創：美國建廠好處良多

緯創（3231）13日公告，代子公司Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)公告取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額為3,330萬美元（約10.6億元新台幣）。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。