三星S26旗艦機在台預購 較前代成長25%
三星Galaxy S26旗艦系列手機今天開放預購取貨，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，今年S26預購熱烈，整體較前一代成長25%；自有通路方面，三星商城預購表現為前一代2.8倍。觀察系統商也有平均20%的成長。
陳啓蒙接受媒體採訪指出，觀察預購機型偏好，Galaxy S26 Ultra占比達83%；顏色部分，3款機型都以「漫遊紫」最多。此外，三星商城預購Galaxy S26Ultra 1TB容量與限定色加總占65%。
在Galaxy S26 Ultra預購中，1TB版本占比15%；顏色以「漫遊紫」最受歡迎，約占1TB預購6成。陳啓蒙表示，後續台灣三星也將針對消費者大容量、頂規機種偏好，拉高Galaxy S26 Ultra與512GB版本進貨，而1TB版本預計3月將再進貨，滿足消費者需求。
三星2月底發表3款Galaxy S26系列新機S26Ultra、S26+、S26，搭載客製化晶片，並首次在台支援eSIM，主打更直覺AI體驗，S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機，也搭載升級版散熱管理系統。
