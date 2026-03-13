AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
DIGITIMES預估台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元，年增30%。圖／DIGITIMES
人工智慧（AI）需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

陳澤嘉指出，相較於2025年第4季市場對半導體景氣預估仍偏保守，2026年初隨著美國半導體232調查結果出爐，加上台美貿易談判告一段落，地緣政治不確定性暫時下降，使產業信心回升。

由於訓練及推論AI應用帶動資料中心需求持續擴大，先進製程接單動能仍強勁。然而，成熟製程市場近年因中國業者競爭壓力，促使台廠逐步調整策略。陳澤嘉觀察，台廠成熟製程發展將更側重策略合作與利基市場布局。

在業者布局方面，聯電除與英特爾合作推動12奈米製程外，也評估未來在7/6奈米以下先進製程的合作機會；力積電則聚焦AI Foundry、氮化鎵（GaN）及記憶體代工等機會；世界先進透過擴展12吋製程並與台積電、漢磊建立策略合作，強化未來成長動能。至於台積電則著眼全球產能配置與資源調度，推動成熟製程整併，以提升整體資源效率與營運彈性。

陳澤嘉提醒，儘管2026年營收展望亮眼，產業仍面臨政策與市場變數。例如美國援引1974年貿易法第122條條款，最高可能對全球課徵15%臨時關稅，加上記憶體價格飆漲將壓抑部分消費性電子需求，都將成為未來觀察半導體市場的重要變數。

DIGITIMES分析師陳澤嘉。圖／DIGITIMES提供
