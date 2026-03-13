AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

HyperLight、聯電及其全資子公司聯穎光電今（13）日宣布，與Jabil展開合作，加速鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術於超大規模人工智慧（AI）資料中心互連的布建。此次合作結合了HyperLight的TFLN光子技術、聯電與聯穎經驗證的晶圓代工製造能力，以及Jabil在量產製造與組裝方面的專業，共同推動新一代光學模組於資料中心的廣泛應用。

2026-03-13 17:52