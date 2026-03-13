研調：高世代面板產線壓境 小世代LCD產線加速收斂

快訊

中央社／ 台北13日電

研調機構集邦科技最新面板產業研究報告指出，由於技術世代更替、生產成本競爭壓力提升，以及8.6代線新產能陸續開出，近年台系面板廠逐步關閉小世代產線，並積極發展新興事業。尤其多家中國面板廠高世代線持續放量，預估2026年8.6代線在全球LCD產能占比將上升至26%，整體結構續往高世代線集中。

集邦科技（TrendForce）指出，群創近日公告董事會決議處分台南科學園區部分模組廠，並授權董事長處分台南2廠、5廠。5廠預計於2026年第2季結束生產，先前群創已關閉台南4廠、出售給台積電；友達也陸續在2023至2025年間關閉新加坡L4B廠、桃園L5A廠。預估2026年群創、友達在全球LCD市場的產能占比將分別降至9.1%與9.2%。

集邦認為，隨著更多小世代線退出市場，預估2026年5代線及以下產能在整體LCD市場的占比將降至4.7%，年減0.5個百分點；8.6代線則呈相反態勢，不僅華星光T9廠、京東方B19產線在製程優化後產能提升，天馬TM19廠正值產能爬坡階段，加上萊寶Phase 1進入量產準備，預計推升整體8.6代線產能占年增1.4個百分點。

由於多條8.6代線產能仍處於爬坡期，加上天馬TM19、萊寶產線鎖定筆電、車用面板等應用，預期良率提升後，將對競爭力較弱的5代、6代線形成更大壓力，未來2至3年LCD舊世代產線加速收斂的機率隨之提高。

因此，集邦表示，台系面板廠除了積極執行「輕資產」策略，透過出售或改造老舊廠房，同時積極跨入新興領域，皆希望延伸既有面板核心能力，進入半導體相關領域，以擺脫原有顯示器產業的波動循環和中國廠的競爭壓力。

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

緯穎再度揮手買地 緯創：美國建廠好處良多

緯創（3231）13日公告，代子公司Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)公告取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額為3,330萬美元（約10.6億元新台幣）。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

