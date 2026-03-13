緯穎再度揮手買地 緯創：美國建廠好處良多

快訊

聯合報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯穎。聯合報系資料照片
緯創（3231）13日公告，代子公司Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)公告取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額為3,330萬美元（約10.6億元新台幣）。

緯創今日於法說會上也表示，今年將會持續往美國投入資本支出，因為美國建廠不管是從關稅還是服務客戶的角度上考量，都會帶來正面影響。公司預計今年第1季底至第2季初就會開始在美國交貨，並且由於當地工廠已高度自動化，在人力費用上並不會有太大的影響。

