中國將取消太陽能出口退稅 茂迪：與客戶協商分擔

中央社／ 新竹13日電

中國自4月1日起取消太陽能產品增值稅出口退稅，太陽能廠茂迪共同總經理王丁召表示，茂迪的中國工廠以出口為主，恐影響獲利下滑，將與客戶協商分擔，以減緩衝擊。

茂迪今天舉行線上法人說明會，說明2025年營運結果。王丁召說，2025年第4季因銀、鋁價格上漲，影響毛利率滑落至14.1%，加上認列M6規格模組產線資產減損及漁電案場未完成工程減損，整體營運轉為虧損，歸屬母公司淨損新台幣0.52億元，每股虧損0.13元。

茂迪2025年總營收30.63億元，年減5%，受產品平均單價下滑影響，毛利率16.1%，較2024年下滑3.6個百分點，歸屬母公司淨利0.55億元，年減76%，每股純益0.14元。

展望2026年，王丁召表示，對2026年太陽能產業景氣持謹慎看法，預期將與2025年相當。目前日本市場訂單相對穩定。

至於中國將取消太陽能產品增值稅出口退稅，王丁召說，茂迪的中國工廠產能約22MW至23MW，原本產品出口有退稅，未來取消出口退稅，恐影響獲利下滑，將與客戶協商分擔，以減緩衝擊。

王丁召表示，油價上漲帶動原物料價格揚升，茂迪不僅不會再調降產品售價，會努力爭取調漲產品售價，因應成本上升。

至於近期市場關注的鈣鈦礦產品及低軌衛星市場，王丁召說，茂迪投入資源研發鈣鈦礦產品，但尚無量產計畫。茂迪並未投資低軌衛星太陽能產品開發，目前產品並不符合衛星相關需求。

