伊頓與新達電腦聯手 強化企業級電力解決方案布局

新達電腦（MiTAC）13日宣布與全球電力管理大廠伊頓電氣（Eaton）簽署經銷商協議，結合雙方在資訊科技與關鍵電力領域優勢，共同為企業客戶提供更完整、穩定且智慧的電力與基礎建設解決方案。

伊頓表示，此次合作將整合新達電腦深耕資訊服務產業多年的系統整合能力，以及伊頓在電力管理、不斷電系統（UPS）與資料中心基礎設施的領先技術。新達電腦董事長丁玉成表示，隨著AI、雲端運算與邊緣運算的快速發展，除了AI算力之外，大家更強調永續及綠能，這與伊頓專注智慧電力管理的目標一致，透過與伊頓的策略合作，我們可提供客戶從IT系統到電力環境提供一站式服務，大幅簡化建置複雜度並提升整體系統可靠性。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，AI就是算力，算力就是電力，沒有穩定的電力，就無法支持AI發展，現在企業對於電力要求的品質遠比過去更嚴苛，透過與新達電腦緊密合作，協助企業建置更具智慧、穩定、韌性的關鍵基礎設施。雙方合作不僅整合兩方的專業優勢，提供企業更可靠的方案，也可降低企業建置成本，推動AI基礎建設更長遠的布局。

新達電腦表示，此次合作標誌著新達電腦在電力系統事業版圖的重要里程碑，預計將強化其在智慧建築、工業4.0、資料中心等領域的競爭優勢，為客戶創造更高價值的整合服務體驗。