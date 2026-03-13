伊朗攻擊衝擊卡達氦氣供給 台積電：目前無重大影響
外媒報導，卡達能源公司Ras Laffan氦氣綜合設施因伊朗無人機攻擊停止營運，且暫無重啟計畫，恐影響氦氣供應，為半導體廠生產營運添增變數。台積電表示，目前預期對營運不會產生重大影響。
日經亞洲報導指出，隨著荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運安全風險升高，外界擔心氦氣、液化天然氣及部分半導體材料供應可能受影響。
其中，氦氣是半導體製造中矽晶圓冷卻的關鍵材料，尤其在先進製程的低溫退火與晶圓傳輸環節無可取代。此外，在微影雷射與洩漏檢測等工序也會用到氦氣。
針對氦氣供應問題，台積電指出，目前預期對營運不會產生重大影響，不過將持續密切關注相關情勢發展。
