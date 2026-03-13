仁寶進軍輝達GTC大會 展現運算、電力、液冷三大AI機櫃解決方案

仁寶（2324）宣布將參與輝達（NVIDIA）GTC 2026，仁寶將以三機櫃實體架構展示其新世代AI資料中心部署模式。展示以運算（Compute）、電力（Power）與液冷（Liquid Cooling）三大核心要素為主軸，呈現仁寶一體化機櫃級AI基礎架構整合方案。

該展示整合高密度運算節點、高功率電力系統與液冷散熱架構。其中Power Rack採用康舒科技設計的電力機櫃架構，而液冷機櫃則整合瑞宏新技CDU機櫃式冷卻分配系統與液冷管路基礎設施，建構完整的電力與熱管理環境。透過三機櫃整體架構的整合運作，參觀者可在接近實際資料中心運作情境下，觀察新世代AI基礎設施的系統架構與運作邏輯。

此次展示亦涵蓋基於HGX系統與MGX架構的高密度系統設計，包括採用HGX Rubin NVL8與HGX B300的部署方案。透過機櫃級展示形式，呈現新世代AI基礎架構在實際資料中心環境中的建置模式。

隨著Rubin GPU的推出，以及HGX B300等新一代系統架構的導入，運算密度與功耗需求持續提升，也進一步提高資料中心在電力供應能力、能源效率與熱管理設計上的要求。

在此趨勢下，資料中心建設正逐步由過去以單節點為核心的設計模式，轉向以機櫃為單位的整體基礎架構規劃。隨著部署規模的擴大，平台選型能力與系統整合能力，正成為企業在長期AI基礎建設投資中的關鍵決策因素。

在GTC展會期間，仁寶車用電子團隊將展示一套紅外線感測系統，呈現即時AI推論在次世代車用應用場景中的運作能力。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示，AI的演進不僅來自於晶片效能的突破，也仰賴基礎架構層級的協同創新。透過與輝達長期合作，仁寶得以站在技術轉型的前沿，提前為下一階段的部署模式做好準備。隨著產業邁向更高運算密度與更大規模的AI工作負載，仁寶將持續在不同平台世代中提供穩定且具整合價值的基礎架構方案。