仁寶進軍輝達GTC大會 展現運算、電力、液冷三大AI機櫃解決方案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）宣布將參與輝達（NVIDIA）GTC 2026，仁寶將以三機櫃實體架構展示其新世代AI資料中心部署模式。展示以運算（Compute）、電力（Power）與液冷（Liquid Cooling）三大核心要素為主軸，呈現仁寶一體化機櫃級AI基礎架構整合方案。

該展示整合高密度運算節點、高功率電力系統與液冷散熱架構。其中Power Rack採用康舒科技設計的電力機櫃架構，而液冷機櫃則整合瑞宏新技CDU機櫃式冷卻分配系統與液冷管路基礎設施，建構完整的電力與熱管理環境。透過三機櫃整體架構的整合運作，參觀者可在接近實際資料中心運作情境下，觀察新世代AI基礎設施的系統架構與運作邏輯。

此次展示亦涵蓋基於HGX系統與MGX架構的高密度系統設計，包括採用HGX Rubin NVL8與HGX B300的部署方案。透過機櫃級展示形式，呈現新世代AI基礎架構在實際資料中心環境中的建置模式。

隨著Rubin GPU的推出，以及HGX B300等新一代系統架構的導入，運算密度與功耗需求持續提升，也進一步提高資料中心在電力供應能力、能源效率與熱管理設計上的要求。

在此趨勢下，資料中心建設正逐步由過去以單節點為核心的設計模式，轉向以機櫃為單位的整體基礎架構規劃。隨著部署規模的擴大，平台選型能力與系統整合能力，正成為企業在長期AI基礎建設投資中的關鍵決策因素。

在GTC展會期間，仁寶車用電子團隊將展示一套紅外線感測系統，呈現即時AI推論在次世代車用應用場景中的運作能力。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示，AI的演進不僅來自於晶片效能的突破，也仰賴基礎架構層級的協同創新。透過與輝達長期合作，仁寶得以站在技術轉型的前沿，提前為下一階段的部署模式做好準備。隨著產業邁向更高運算密度與更大規模的AI工作負載，仁寶將持續在不同平台世代中提供穩定且具整合價值的基礎架構方案。

電力 輝達 基礎設施

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

半導體布局串聯台美日城市聯盟 陳其邁率團對話亞利桑那產官學界

高雄市長陳其邁與熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」11日出發赴美，首站抵達美國亞利桑那州，美國時間12日旋即率領市府團隊偕同熊本縣訪團前往拜會亞利桑那州商務廳（Arizona Commerce Authority, ACA）總裁珊卓·華森（Sandra Watson），並會同中山大學、工研院代表共同出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與當地產官學界代表深入交流台美日三方產業發展歷程、未來展望及合作契機。

