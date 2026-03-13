聯強杜書全：今年是非常不錯一年 營收挑戰歷史新高

快訊

中央社／ 台北13日電

聯強今天召開法人說明會，資深副總裁杜書全表示，延續去年第4季的強勁成長動能，聯強今年前2月營收新台幣703.3億元，年增率達22.74%，有好的開始，看好今年對聯強而言是非常不錯的一年，營收有機會挑戰歷史新高。

聯強2025年營收4112億元，年減3.5%，為歷史第3高；稅後純益84.67億元，年減8%，每股稅後純益5.08元。聯強本週董事會決議配發現金股息4.2元，股息配發率82.6%。

杜書全今天在法說會中表示，去年上半年聯強受到對等關稅、新台幣升值等利空干擾，營運承壓；但受惠AI浪潮，帶動聯強企業加值服務，與半導體業務加速成長，下半年營運拉尾盤，尤其第4季強勢攻頂，包括營收、毛利與營業利益均創下歷史新高。

展望2026年，杜書全看好動能延續，4大事業群中，包括企業加值服務與半導體業務，因受惠AI帶動，仍然是今年成長動能最強的區塊。

在消費性市場方面，杜書全指出，受記憶體供應短缺及漲價影響，今年PC價格平均上漲近3成，出貨量肯定會受到影響。不過他試算，假設數量減少1成至2成，但售價調漲3成，一消一長下，看好整體營收有機會持平往上。

至於近日美伊戰爭，造成中東情勢混亂，聯強在中東有海外合資事業，杜書全表示，目前中東業務仍然維持可運作狀態。

杜書全表示，目前中東公司員工在家上班，倉庫也持續運作，不過運輸有困難，且當地很多情況不清楚，估計短期業務面多少會受到影響，但確實的影響程度還在觀察中。

對等關稅 法人說明會 營收

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

緯穎再度揮手買地 緯創：美國建廠好處良多

緯創（3231）13日公告，代子公司Wiwynn Technology Corporation(簡稱WYMUS)公告取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額為3,330萬美元（約10.6億元新台幣）。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

