聯強杜書全：今年是非常不錯一年 營收挑戰歷史新高

聯強今天召開法人說明會，資深副總裁杜書全表示，延續去年第4季的強勁成長動能，聯強今年前2月營收新台幣703.3億元，年增率達22.74%，有好的開始，看好今年對聯強而言是非常不錯的一年，營收有機會挑戰歷史新高。

聯強2025年營收4112億元，年減3.5%，為歷史第3高；稅後純益84.67億元，年減8%，每股稅後純益5.08元。聯強本週董事會決議配發現金股息4.2元，股息配發率82.6%。

杜書全今天在法說會中表示，去年上半年聯強受到對等關稅、新台幣升值等利空干擾，營運承壓；但受惠AI浪潮，帶動聯強企業加值服務，與半導體業務加速成長，下半年營運拉尾盤，尤其第4季強勢攻頂，包括營收、毛利與營業利益均創下歷史新高。

展望2026年，杜書全看好動能延續，4大事業群中，包括企業加值服務與半導體業務，因受惠AI帶動，仍然是今年成長動能最強的區塊。

在消費性市場方面，杜書全指出，受記憶體供應短缺及漲價影響，今年PC價格平均上漲近3成，出貨量肯定會受到影響。不過他試算，假設數量減少1成至2成，但售價調漲3成，一消一長下，看好整體營收有機會持平往上。

至於近日美伊戰爭，造成中東情勢混亂，聯強在中東有海外合資事業，杜書全表示，目前中東業務仍然維持可運作狀態。

杜書全表示，目前中東公司員工在家上班，倉庫也持續運作，不過運輸有困難，且當地很多情況不清楚，估計短期業務面多少會受到影響，但確實的影響程度還在觀察中。