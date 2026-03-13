遠傳打造「班班大螢幕」 助力高雄市升級AI互動智慧學習

遠傳電信（4904）表示，高雄校園智慧學習全面升級，遠傳助力高雄市政府推動「班班大螢幕」計畫，將大型觸控螢幕導入全市國小、國中及高中職，升級逾5,000間教室的教學設備，並整合軟硬體、數位平台與教師專業培訓，打造更即時的互動教學，與沉浸式的學習體驗。

遠傳指出，目前高中職的螢幕設備已率先於2月底啟用，國中小學校預計於今年4月底前全面完工；期盼透過數位化教學現場與AI工具導入，強化學生學習成效，共同培育下一代AI素養與競爭力。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，要將「班班大螢幕」真正落地到每一間教室，關鍵在於先理解教學現場，再用最合適的工具做出最佳體驗。遠傳深耕智慧城市與校園領域，專案團隊不僅具備深厚的技術與資通訊整合實力，更實地拜訪多位校長與教師進行需求訪談，精準掌握教學痛點與目標。遠傳並針對國小、國中與高中職三種學齡階段，規劃差異化的AI解決方案，協助校方優化教學流程、促進互動學習，進一步提升智慧教育的價值與成果。

針對國小啟蒙階段，遠傳表示，規劃將語言模型，結合國小課程既有的基礎程式語言課程，透過趣味互動逐步引導學生，讓小學生習慣在日常學習中，與AI頻繁互動。國中階段則開始強化理解力、並更重視學習歷程，遠傳協助教師在課程中，可透過AI互動平台出題，並透過學生的學習數據分析，助力校方強化教育弱項，有效輔導學生。高中職學生已開始學習自我管理，遠傳則為師生規劃導入微軟Copilot，運用AI提高學習效率，引導學生自主研習知識。

為了解校園大型觸控螢幕建置與教學應用情形，高雄市副市長李懷仁本月亦前往高雄市立中正高中，實地走入課堂觀摩教師教學示範，了解學校結合數位平台與AI工具推動教學的情形。李懷仁表示，市府持續推動校園數位轉型，提升學生學習品質與未來競爭力，隨著高中職「班班大型觸控螢幕」建置完成，國中小學校的螢幕設備也將於今年4月底前全數完工，為科技教育發展奠定基礎，邁向智慧學習城市。

中正高中校長陸炳杉表示，學校近年積極推動資訊科技融入課程，持續優化數位學習環境，除了在資訊科技與自然科學領域導入生成式AI應用概念，也鼓勵教師運用大型觸控顯示器與數位學習平台，發展跨域教學，培養學生運算思維、資料判讀與問題解決能力，並透過國際交流與線上共學拓展學生全球視野。

中正高中在李懷仁訪視的過程中，安排英語科、自然與生活科技科教師進行教學示範，英語科教師以「閱讀素養與寫作」為主題，運用大型觸控螢幕說明學習目標，並引導學生以平板進行分組討論，整理閱讀觀點，再將討論成果即時投放至螢幕，進行全班分享與回饋，讓學生在互動交流中深化學習。

此外，自然與生活科技科教師則以「焰色與煙火」為主題，帶領學生認識不同金屬元素的焰色反應，並透過大型觸控螢幕設計互動遊戲「焰色煙火競技場」，讓學生在趣味競賽中觀察與判斷焰色變化，將抽象的科學概念轉化為生動的學習體驗。

參與課程的學生表示，大型觸控螢幕搭配使用平板，討論成果能即時呈現，促進同學間交流互動，提升學習參與感；結合互動遊戲與視覺化呈現，讓原本較為抽象的科學概念變得更直觀易懂，課堂氣氛也更加熱絡。