緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

緯創表示，去年營收因Rack機臺相關出貨大增且單價提高，但材料成本亦顯著上升，導致毛利率下滑，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準。同時公司也強調，即便毛利率有影響，但獲利的絕對金額仍是正向發展。

展望今年，1、2月營收已繳出亮眼成績單，公司表示今年第1季表現值得期待，第2季起亦有不錯動能，下半年則有新品出貨，且因規格改動，預期初期出貨將會較過往更加順暢。

針對中東戰事，緯創表示油價可能被大幅推升，並影響政經環境，需持續關注。雖然公司主要市場在美歐，中東並非主要銷售地，但能源供應與客戶機房電力取得仍可能影響投資與建置節奏。

以各項業務來看，首先AI需求不僅來自GPU，還包含AI ASIC與CPU組合，產品方向更趨多元，為客戶提供更多選擇與開發路徑，被視為正面發展；Non AI部分，受記憶體影響，PC相對疲弱；工業與網通等高毛利區塊仍具成長動能，但基礎較小使絕對值成長不如AI領域。