銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰
臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。
證交所表示，銘旺科技股份有限公司於2026年3月4日寄發2025年第4季財務報告議案之董事會開會通知一案，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第31款情事，惟銘旺科技股份有限公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知銘旺科技股份有限公司嗣後應確實依規定辦理。
