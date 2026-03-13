快訊

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
被動元件電感大廠三集瑞董事長林伙利。記者朱子呈／攝影
被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

公司表示，隨AI世代加速推進，三集瑞在AI伺服器電感產品開發持續有新進展，包括Intel、超微（AMD）新世代伺服器所需TLVR電感已完成設計並送樣，2相、4相一體成型TLVR電感也已完成開發並進入小批量試樣階段，後續還將配合IC方案商開發模組式TLVR電感。至於高效能AI電感方面，符合美系客戶輝達（NVIDIA）新世代平台Vera Rubin與AMD MI350所需的供電電感，亦已開發完成並進入送樣測試。

公司指出，隨AI運算需求持續升溫，各型模壓電感接單穩步成長，今年AI伺服器、高壓電源及傳統伺服器等三大高毛利產品營收占比目標上看四成，將成為推升整體營運的重要支柱；其中伺服器用大功率電感機種已完成客戶驗證，預計第2季正式量產出貨。林伙利也提到，除泰國廠外，蘇州與東莞廠因應新產品開發，後續也將增添新機台。

董事會並通過2025年度盈餘分配案，擬配發現金股利5元，配發率60.31%；此外，公司國內第一次無擔保可轉債也於3月13日掛牌，轉換價格197元，募資10億元，將用於充實營運資金與擴產。

就財報表現來看，三集瑞-KY 2025年第4季合併營收5.03億元，季增0.1%、年減9.8%；毛利率38%，季持平、年減3.6個百分點；營益率18.5%，季減3.5個百分點、年增0.6個百分點；歸屬母公司業主稅後純益1.14億元，季減19.4%、年減19.7%，單季每股純益2.27元。單季獲利表現雖較前一季與去年同期回落，但本業仍維持一定獲利水準。

全年來看，三集瑞-KY 2025年合併營收22.66億元，年增3%；毛利率40.2%，年減1.4個百分點；營益率24.6%，年減0.1個百分點；歸屬母公司業主稅後純益4.15億元，年減19.6%，每股純益8.29元。公司表示，去年AI、車用及伺服器相關產品營收占比已穩定提升至34.39%，帶動合併營收與營業利益維持成長，不過業外仍受到匯率劇烈波動干擾，壓抑整體獲利表現。

AMD 被動元件 伺服器 法說

相關新聞

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

半導體布局串聯台美日城市聯盟 陳其邁率團對話亞利桑那產官學界

高雄市長陳其邁與熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」11日出發赴美，首站抵達美國亞利桑那州，美國時間12日旋即率領市府團隊偕同熊本縣訪團前往拜會亞利桑那州商務廳（Arizona Commerce Authority, ACA）總裁珊卓·華森（Sandra Watson），並會同中山大學、工研院代表共同出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與當地產官學界代表深入交流台美日三方產業發展歷程、未來展望及合作契機。

