聽新聞
0:00 / 0:00
AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高
AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。
陳澤嘉指出，相較於2025年第4季市場對半導體景氣預估仍偏保守，2026年初隨著美國半導體232調查結果出爐，加上台美貿易談判告一段落，地緣政治不確定性暫時下降，使產業信心回升。
由於訓練及推論AI應用帶動資料中心需求持續擴大，先進製程接單動能仍強勁。然而，成熟製程市場近年因中國大陸業者競爭壓力，促使台廠逐步調整策略。陳澤嘉觀察，台廠成熟製程發展將更側重策略合作與利基市場布局。
在業者布局方面，聯電（2303）除與英特爾(Intel)合作推動12奈米製程外，也評估未來在7/6奈米以下先進製程的合作機會；力積電（6770）則聚焦AI Foundry、氮化鎵(GaN)及記憶體代工等機會；世界先進（5347）透過擴展12吋製程並與台積電（2330）、漢磊（3707）建立策略合作，強化未來成長動能。至於台積電則著眼全球產能配置與資源調度，推動成熟製程整併，以提升整體資源效率與營運彈性。
陳澤嘉提醒，儘管2026年營收展望亮眼，產業仍面臨政策與市場變數。例如美國援引1974年貿易法第122條條款，最高可能對全球課徵15%臨時關稅，加上記憶體價格飆漲將壓抑部分消費性電子需求，都將成為未來觀察半導體市場的重要變數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。