快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
晶圓代工示意圖。圖／AI生成
晶圓代工示意圖。圖／AI生成

AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

陳澤嘉指出，相較於2025年第4季市場對半導體景氣預估仍偏保守，2026年初隨著美國半導體232調查結果出爐，加上台美貿易談判告一段落，地緣政治不確定性暫時下降，使產業信心回升。

由於訓練及推論AI應用帶動資料中心需求持續擴大，先進製程接單動能仍強勁。然而，成熟製程市場近年因中國大陸業者競爭壓力，促使台廠逐步調整策略。陳澤嘉觀察，台廠成熟製程發展將更側重策略合作與利基市場布局。

在業者布局方面，聯電（2303）除與英特爾(Intel)合作推動12奈米製程外，也評估未來在7/6奈米以下先進製程的合作機會；力積電（6770）則聚焦AI Foundry、氮化鎵(GaN)及記憶體代工等機會；世界先進（5347）透過擴展12吋製程並與台積電（2330）、漢磊（3707）建立策略合作，強化未來成長動能。至於台積電則著眼全球產能配置與資源調度，推動成熟製程整併，以提升整體資源效率與營運彈性。

陳澤嘉提醒，儘管2026年營收展望亮眼，產業仍面臨政策與市場變數。例如美國援引1974年貿易法第122條條款，最高可能對全球課徵15%臨時關稅，加上記憶體價格飆漲將壓抑部分消費性電子需求，都將成為未來觀察半導體市場的重要變數。

營收 製程 台積電 AI 晶圓代工

延伸閱讀

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

永豐金證第1季投資論壇登場 聚焦量子電腦、AI 半導體及太空軌道經濟

集邦：AI 撐住晶圓代工景氣 2025年第4季前十大業者產值季增2.6%

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

相關新聞

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高，AI運算需求仍是帶動產業成長的核心。

緯創法說會／2026持續樂觀 密切關注中東戰事

緯創（3231）13日舉辦法說會，董事長林憲銘表示，公司正持續調整商業模式，努力恢復過往毛利水準，今年AI仍是主要成長動能，公司也對2026年營收維持樂觀態度。而針對中東戰事，公司認為有機會對整體環境造成影響，將持續關注。

銘旺科延遲重訊年報相關資訊 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，針對銘旺科（2429）違反重大訊息規定，延遲重訊公告年報相關資訊，處以新台幣3萬元違約金。

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）12日公告2025年財報，13日召開法說會，董事長林伙利指出，公司今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖原先規劃第2季導入，但受當地土地簽約時程影響，時程略有遞延，目前已開始動工建置，目標在今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，公司也同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

半導體布局串聯台美日城市聯盟 陳其邁率團對話亞利桑那產官學界

高雄市長陳其邁與熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」11日出發赴美，首站抵達美國亞利桑那州，美國時間12日旋即率領市府團隊偕同熊本縣訪團前往拜會亞利桑那州商務廳（Arizona Commerce Authority, ACA）總裁珊卓·華森（Sandra Watson），並會同中山大學、工研院代表共同出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與當地產官學界代表深入交流台美日三方產業發展歷程、未來展望及合作契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。