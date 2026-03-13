快訊

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

台灣三星13日開放早鳥預購民眾優先取貨，更加碼宣布當日於微風南山旗艦體驗館購買Galaxy S26 Ultra指定機型，送限量排隊禮TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN TAIPEI演唱會門票乙張，吸引眾多星粉早起排隊，一睹引領業界的創新科技。

本次頭香是來自新莊的許先生，他預購的是 Galaxy S26 Ultra 16GB+1TB 漫遊黑。身為資深星粉，許先生在10日中午便不畏寒冷天氣，提前3天來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。許先生分享，目前手上使用的是 Galaxy S25 Ultra 以及 Z TriFold，而此次 Galaxy S26系列與 Google 的深度AI 整合相當吸引他。此外，他也特別喜歡 Galaxy S26 Ultra 搭載的智慧防窺功能，可依情境啟動局部防窺防護；而媲美專業運動相機的水準鎖定功能，不管在生活、旅遊或工作上的應用都覺得相當實用，因此決定購入最新旗艦機。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「三星持續以創新科技回應消費者需求，Galaxy S26旗艦系列從AI應用、影像系統到硬體效能全面升級，成為用戶日常生活中的智慧夥伴，再度樹立業界新標準。感謝星粉熱烈支持，本次預購反應超乎預期，較前代達20%的成長。展望未來，我們期盼透過此款旗艦裝置，讓民眾輕鬆上手最新科技；為台灣手機市場注入強勁換機動能，帶動產業正向成長。」

Galaxy S26 Ultra預購人氣爆棚 星粉搶選光彩奪目「漫遊紫」色

台灣三星觀察此次三星智慧館與三星商城的預購表現，在機種選擇方面，Galaxy S26 Ultra憑藉強勢硬體升級與突破性的智慧防窺螢幕技術，榮登消費者心中的首選機型，整體預購占比達約八成、三星商城更有近乎九成的表現，顯示市場對頂級規格旗艦的高度需求。進一步觀察顏色偏好，Galaxy S26全系列皆以「漫遊紫」最受消費者青睞，銷售占比逾三成，「漫遊藍」則以近三成的占比次之。此外，三星商城推出的獨家限定色同樣吸引不少目光，其中「漫遊金」以Galaxy S26 全系列銷售占比約三成的表現，成為最多人選擇的限定色款。

此次台灣三星祭出指定容量升級有感預購優惠，是熱銷成績的主要推手；Galaxy S26 Ultra推出16GB+1TB頂規大容量版本，更受到許多重度科技迷喜愛，三星商城首批預購於開放兩小時即銷售一空。

Galaxy Buds4系列採用全新外型設計，同時具備優異的Hi-Fi音質跟多元的AI應用，深受消費者愛戴，預購較前代成長近140%；而機種部分，Galaxy Buds4 Pro尤為受到喜愛，預購銷售占比逾八成，其中顏色以「曜石黑」最受歡迎。

