聚焦矽光子與CPO　Touch Taiwan打造交流平台

中央社／ 記者潘智義台北13日電

台灣顯示器產業聯合總會舉辦的Touch Taiwan智慧顯示展將於4月8日至10日盛大開展，期望整合產學研資源，促進矽光子產業生態系形成，並協助台灣面板、材料、電子設備與光通訊產業把握AI時代高速運算與光電整合的關鍵發展契機。

台灣顯示器產業聯合總會表示，透過光訊號傳輸、矽光子整合與先進封裝技術，可讓晶片與光通訊的距離更近、速度更快、能耗更低，成為人工智慧（AI）資料中心與高速運算架構的重要突破。

同時，面板產業在大尺寸基板製程、光學材料與精密製造能力方面的長期累積，也為矽光子與共同光學封裝（CPO）光電整合提供新的發展契機。此外，隨著矽光子技術逐步邁向量產階段，對於高精度製程設備、封裝設備與測試設備的需求亦持續提升，設備業者在光學耦合、先進封裝與自動化生產設備上的技術投入，將成為推動矽光子產業發展的重要關鍵。

為促進矽光子產業鏈發展，Touch Taiwan展積極推動相關技術交流與產業合作，並首度新增「矽光子專區」，匯集矽光子設計、光通訊模組、先進封裝、半導體設備與關鍵材料等產業廠商，展示矽光子與CPO技術在高速光互連與AI資料中心架構中的最新應用成果，打造跨產業合作與技術交流的重要平台。

展覽期間亦舉辦多場矽光子國際論壇，邀請國際領導企業專家包括美商超微半導體、富采光電、先發電光、瑞利光智能、ALLOS、日月光半導體、之光半導體、Resonac、鼎元光電、CEA-Leti、台灣是德、光陽光電、Dexerials、矽品精密、萬潤科技及相關研究機構等，深入探討矽光子與CPO技術發展趨勢及產業應用。

論壇內容將涵蓋矽光子與CPO市場發展與技術演進、高效率光學耦合與光電整合設計、Photonics與CMOS異質整合技術、CPO先進封裝架構，以及矽光子量產與設備自動化挑戰等重要議題。

論壇將延伸探討AI時代高速光互連的關鍵技術路線，包括微型發光二極體（Micro LED）啟動數據通訊新時代的超高速、低功耗光通訊方案，以及VCSEL與矽光子於AI資料中心光互連架構中的技術比較與應用發展，從光源技術、模組設計到系統整合等層面，全面解析下一世代高速光通訊解決方案，帶領產業深入掌握高速光互連與先進封裝的未來發展方向。

永豐金證第1季投資論壇登場 聚焦量子電腦、AI 半導體及太空軌道經濟

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電多路出擊 擴大動能

Ayar Labs結盟緯穎 推動CPO進入AI伺服器市場

漢唐2月營收符合預期 全年 EPS 有望上看74.4元

漢唐（2404）2月營收合乎預期，分析師指出，漢唐將不斷受惠於台系客戶在美國、在台灣擴廠，訂單能見度高，同時，也會受惠於美系記憶體廠在全球擴廠，營運正向，預估今年每股獲利（EPS）74.4元。

矽品備戰 AI 封測搶才 攜手亞大啟動高階封測人才培育引擎

全球先進封裝需求在AI浪潮帶動下急速升溫，封裝已從傳統後段製程轉變為半導體競爭的決勝關鍵。國際知名封測大廠矽品精密(SPIL)主動出擊，為鞏固台灣半導體產業的領先優勢與半導體人才缺口，宣布擴大與亞洲大學的產學結盟，啟動高階封測人才培育引擎。

最強助手還是資安黑洞？OpenClaw橫掃大陸 幫裝「AI龍蝦」竟日賺10萬

深圳騰訊大廈排隊排瘋了，竟然是為了「養龍蝦」？中國正瘋傳「養龍蝦」熱潮，這隻名叫OpenClaw的 AI 不只會聊天，還能直接接管你的電腦，發郵件、寫程式、甚至長出自動化工作流！新風潮正預演著AI的質

三星 S26預購人氣爆棚 預購量較前代成長25%

三星電子日前發表Galaxy S26旗艦系列，集結超直覺AI、頂規攝錄、極致硬體效能，以及劃時代的智慧防窺螢幕技術，讓溝通、創作與日常生活打理變得更加簡單高效；再加上首次在台支援eSIM，滿足消費者出國商務或旅遊的需求，自發表會後產品討論話題不斷，3月4日開放預購起，即在各大通路掀起購機熱潮，內部推估整體預購量較前代增長25%。

半導體布局串聯台美日城市聯盟 陳其邁率團對話亞利桑那產官學界

高雄市長陳其邁與熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」11日出發赴美，首站抵達美國亞利桑那州，美國時間12日旋即率領市府團隊偕同熊本縣訪團前往拜會亞利桑那州商務廳（Arizona Commerce Authority, ACA）總裁珊卓·華森（Sandra Watson），並會同中山大學、工研院代表共同出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與當地產官學界代表深入交流台美日三方產業發展歷程、未來展望及合作契機。

輝達GTC大會倒數　3重點看懂神秘新晶片與台廠卡位戰

輝達（NVIDIA）GTC 2026年度技術大會將於美國時間3月16日登場，由執行長黃仁勳的主題演講揭開序幕。隨著黃仁勳...

