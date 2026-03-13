快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

高階 CCL 漲價擴產效應強！台光電、台燿、聯茂、騰輝營運旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台光電展區一景。記者尹慧中／攝影
台光電展區一景。記者尹慧中／攝影

高階銅箔基板CCL漲價與擴產效應強勁，銅箔基板大廠台光電（2383）台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）營運前景看好。

近期PCB大廠法說會臻鼎（4958）、欣興（3037）陸續釋出原物料銅箔基板後續報價成本增高，反應高階產品供不應求，相對而言低階產品材料較無漲價因素。

展望未來，台光電先前強調，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。

預期115年延續近幾年「全產全銷」態勢。產能規模：在產能規模方面，台光電114年已完成中國大陸黃石/中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國大陸、馬來西亞再擴充產線，預計116年底總產能將達945萬張。

台光電也指出，台光電長期深耕高速CCL領域，技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商。

台燿、聯茂今年高階產品出貨也可望提升，聯茂先前也提到，在低軌衛星應用材料已有新訂單斬獲。

騰輝則說，受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算，加上航空航天應用需求持續擴張，公司高階材料出貨動能明顯增強。

此外，面對原物料價格上揚與供應緊繃，騰輝提到，公司自去年底起陸續調整產品售價，以合理反映成本結構，同時優化產能配置，應對市場需求增長。

除此以外，由於市場短缺原因，過去國防與航太應用上，也取得高速與高頻應用的突破，預期後續隨著認證逐步增加，今年在國防與航太應用上，營收占比將會從目前20%，成長到超過30%，貢獻獲利明顯。海外市場方面，隨著假期結束，客戶備貨需求陸續啟動，加上部分區域市場因供應鏈重組帶動需求上升，整體營收表現較往年顯著成長。

欣興 低軌衛星 聯茂 CCL 原物料 台光電 台燿

延伸閱讀

全民權證／台光電 選逾120天

景碩：今年業績看2位數成長 ABF載板需求強續擴產

AI基礎帶來高速成長需求 臻鼎未來兩年資本支出上修至逾千億元

前二月營收超標 法人大升這檔銅箔基板龍頭目標價逾五成

相關新聞

漢唐2月營收符合預期 全年 EPS 有望上看74.4元

漢唐（2404）2月營收合乎預期，分析師指出，漢唐將不斷受惠於台系客戶在美國、在台灣擴廠，訂單能見度高，同時，也會受惠於美系記憶體廠在全球擴廠，營運正向，預估今年每股獲利（EPS）74.4元。

矽品備戰 AI 封測搶才 攜手亞大啟動高階封測人才培育引擎

全球先進封裝需求在AI浪潮帶動下急速升溫，封裝已從傳統後段製程轉變為半導體競爭的決勝關鍵。國際知名封測大廠矽品精密(SPIL)主動出擊，為鞏固台灣半導體產業的領先優勢與半導體人才缺口，宣布擴大與亞洲大學的產學結盟，啟動高階封測人才培育引擎。

最強助手還是資安黑洞？OpenClaw橫掃大陸 幫裝「AI龍蝦」竟日賺10萬

深圳騰訊大廈排隊排瘋了，竟然是為了「養龍蝦」？中國正瘋傳「養龍蝦」熱潮，這隻名叫OpenClaw的 AI 不只會聊天，還能直接接管你的電腦，發郵件、寫程式、甚至長出自動化工作流！新風潮正預演著AI的質

高階 CCL 漲價擴產效應強！台光電、台燿、聯茂、騰輝營運旺

高階銅箔基板CCL漲價與擴產效應強勁，銅箔基板大廠台光電（2383）台燿（6274）、聯茂（6213）以及騰輝（6672）營運前景看好。

永豐金證第1季投資論壇登場 聚焦量子電腦、AI 半導體及太空軌道經濟

永豐金證券舉辦「2026第1季產業投資論壇」，邀請欣興、創意、雙鴻、南亞科等12家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排五場專題演講，聚焦人工智慧（AI），量子電腦、半導體趨勢及太空經濟與軌道資料中心。

中華電三主軸 衝「新百億」業績 衝刺 IDC 雲端、資安、Pre-6G 貢獻度

中華電信昨（12）日舉行新春記者會，董事長簡志誠喊出，搶先布局Pre-6G、IOWN全光網路；擴大中高低軌衛星及海纜投資，打造衛星服務成10億（元）級營收，衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億（元）」貢獻。個家、企業、國際三大事業群同步成長，營收、獲利再攀高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。