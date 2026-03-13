最強助手還是資安黑洞？OpenClaw橫掃大陸 幫裝「AI龍蝦」竟日賺10萬

深圳騰訊大廈排隊排瘋了，竟然是為了「養龍蝦」？中國正瘋傳「養龍蝦」熱潮，這隻名叫OpenClaw的 AI 不只會聊天，還能直接接管你的電腦，發郵件、寫程式、甚至長出自動化工作流！新風潮正預演著AI的質變：它究竟是未來最強助手，還是引狼入室的資安雷點？





2026 年3月7日的深圳騰訊大廈門口，出現了一個奇特的景觀。清晨六點，排隊的人龍已經繞了建築物半圈，目測約有上千人，隊伍裡有拿著筆電的工程師、穿著西裝的白領，甚至還有抱著小孩、一臉茫然的家長。

他們不是在排隊買最新款手機，而是在等騰訊雲的工程師現場協助安裝一個暱稱「龍蝦」的開源AI工具──OpenClaw。不是真的有一堆龍蝦活物等待認養，而是能在自己電腦上主動執行工作任務的AI Agent。由於工具logo是紅色龍蝦得名，大家部署訓練它的過程就叫「養龍蝦」。

奇妙的是，「龍蝦」並非中國大陸特產，而是由奧地利連續創業者彼得．斯坦伯格（Peter Steinberger）獨立開發，它能全權接管電腦上的各種軟體，相當於免費為自己配備了一個7天24小時不眠不休工作的線上個人助理。

瘋狂，並不只存在於深圳。

大陸《金融投資報》報導，在網路社群中，「上門幫裝 OpenClaw」竟然變成了一門暴利生意。根據最新報導，有人靠著幫不擅長技術的用戶部署環境，短短幾天內就賺進了約 26 萬人民幣（約 115 萬台幣），平均日賺10萬元。

中國陷入「龍蝦瘋狂」

「現在大家急得不得了，生怕沒有養上『龍蝦』。馬化騰（騰訊董事會主席）說他也沒想到，會火到這種程度。」同期中國兩會召開，中國工程院院士高文在小組會議上感慨道。

為什麼一隻「龍蝦」能讓整個中國大陸陷入集體焦慮與興奮？

大陸《大公報》指出，OpenClaw不僅能「說」，更能「做」。在獲得操作許可權後，通過不斷修正它的任務運行過程，最後成為「AI祕書」，只需一句自然語言指令，它便能自主打開瀏覽器搜索資料，幫忙寫週報、查網頁、訂餐廳，仿佛給電腦灌入了「智商」。

OpenClaw極恐怖又強大的地方在於，它能跑終端命令、開關程式、讀寫檔案，甚至管理個人的email與行事曆。如果在LINE 或Telegram 上對它發個指令：「幫我把上週所有關於 AI 的新聞抓下來，做成簡報發給老闆。」它就會自動打開瀏覽器、搜尋、截圖、排版，直到發出郵件，全部幫忙搞定，無須動用到人類那雙敲擊鍵盤的手。

換言之，OpenClaw絕對不只是「對岸的AI新玩具」，而是一場人類與 AI 關係的預演：當 AI 從「會聊天」進化到「會做事」之後，社會的生產力飆升與危險性，將同時迎來大爆發。

龍蝦和ChatGPT有什麼不同？

大陸網媒《鳳凰網科技》專文分析，北京一個週末的下午，獵豹移動舉辦技術發表會，董事長傅盛帶著自己養的「龍蝦」（小名「三萬」）現身，現場座無虛席，從西安、長沙、香港等多地趕來的「養蝦人」擠滿了會議室。

本身就是科技網紅的傅盛分享，在「龍蝦軍團」協助下，他的微信公眾號產出了10 萬+閱讀、Twitter 百萬+流覽、直播百萬+觀看。

傅盛還特別製作了一支「龍蝦和ChatGPT有什麼區別？」的短影音，幽默比喻說以前的大模型，像一個普林斯頓畢業的阿茲海默症患者，什麼都懂，但記憶力差，要讓它明天提醒你一件事，它做不到。「龍蝦解決的就是這個問題——它有一台電腦，有記憶，有生物鐘，可以在你睡著的時候替你工作。」

OpenClaw不僅僅是一場從「語言助理」到「數位員工」的質變，更重要的是它免費開源，還支援「本地優先」。對於極度重視資安的醫療業、法律事務所或製造業來說，OpenClaw可以「關」在公司內部的伺服器裡運作，內部機密和數據出不去，這就是為什麼中小企業主會為之瘋狂的另一個原因。

互聯網大廠與政策集體背書

如果OpenClaw只是技術圈的自嗨，熱潮很快就會退去。但這次「龍蝦安裝熱」的背後，站著的是中國大陸最具影響力的資本與政策力量。

馬化騰雖然低調，卻默許騰訊雲大規模推動免費安裝活動；360 董事長周鴻禕更是公開宣稱「這是非常好的概念」，並承諾要做出一鍵安裝版，把使用門檻降到最低。

與周鴻禕有志一同，騰訊雲、阿里雲、百度智能雲、京東雲、字節跳動旗下的火山引擎均提供一鍵部署方案。小米則推出手機端類OpenClaw Agent，拉開「手機養龍蝦」序幕。

更具風向球意義的是，OpenClaw已經從民間上升到了地方政府的產業戰略。

深圳龍崗區已推出「AI 龍蝦十條」政策，撥款補貼生態建設。無錫高新區的「養龍蝦 12 條」其中一條是，利用OpenClaw等工具實現具身智能機器人（人形機器人）、智慧質檢等關鍵技術突破者，最高支持 500 萬人民幣。

信號已經非常明確，大廠下場加上政策引導，它正在測試當 AI 真正擁有「執行力」時，社會原有的秩序將會如何劇烈晃動。

被忽視的資安黑洞與成本陷阱

或許那句話說得對，任何的瘋狂，背後都標好了代價。中國大陸這場實驗已經萌生「治理跟不上技術」的教訓。

首先是資安災難。在OpenClaw爆紅後，中國國家網絡規模應急電子中心緊急發布了風險提示。因為OpenClaw擁有操控電腦的最高權限，網路上開始出現大量偽裝成「實用技能外掛程式」的木馬程式。

許多用戶為了追求自動化的「爽感」，不小心下載了惡意代碼，導致銀行帳號、個人隱私甚至公司的商業機密被遠端控制。

其次是「免費的最貴」。儘管是開源軟體，但OpenClaw運行時需要消耗大量的Token（算力單位）。不少大陸用戶在體驗了幾天「自動化管家」後，收到的帳單令人傻眼。

裝的時候是花時間請人，拆的時候則是花錢請人。在閒魚、小紅書等二手交易平台上，已經出現大量標註為「代卸載 OpenClaw」的付費服務。

有商家標明「上海上門卸載299元，遠程卸載199元」，強調「安全徹底，無殘留」。也有個人服務者標榜「計算機博士生遠程操作，Mac/Windows/Linux都可，弄不好不收錢」。一些小紅書版主甚至推出限時特惠99元，承諾徹底卸載、清理殘留檔案和啟動項，10～20 分鐘搞定。

這是一面鏡子──台灣不必照抄這場瘋狂的實驗，但能從中得到啟發：台灣擁有極高的數位滲透率與優質的中小企業，該學的是如何建立「安全沙箱」，讓AI幫我們做事，而不是讓AI「引狼入室」，把電腦的控制權連同銀行帳戶等各種密碼拱手讓人。

