聽新聞
0:00 / 0:00
漢唐2月營收符合預期 全年 EPS 有望上看74.4元
漢唐（2404）2月營收合乎預期，分析師指出，漢唐將不斷受惠於台系客戶在美國、在台灣擴廠，訂單能見度高，同時，也會受惠於美系記憶體廠在全球擴廠，營運正向，預估今年每股獲利（EPS）74.4元。
漢唐公布2月營收月增9%、年增68.9%，累計前二月營收年成長63.9%；分析師表示，月營收表現合乎預期，年成長主因係因正在投入進行的專案較2025年同期增加所致。
漢唐客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠等，在手訂單逾千億元，將受惠於台系晶圓代工廠不斷在美國、台灣擴廠與美系記憶體廠在全球擴廠。預估今年營收為1,057.2億元，年成長60%，稅後純益141.8億元年增52.8%，EPS成長再74.4元。
