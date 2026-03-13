永豐金證第1季投資論壇登場 聚焦量子電腦、AI 半導體及太空軌道經濟

永豐金證券舉辦「2026第1季產業投資論壇」，邀請欣興、創意、雙鴻、南亞科等12家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排五場專題演講，聚焦人工智慧（AI），量子電腦、半導體趨勢及太空經濟與軌道資料中心。

永豐金證券表示，美伊衝突升溫使地緣政治風險劇增，原油價格大漲，市場通膨疑慮再起，恐慌能源價格對通膨造成影響，認為荷莫茲海峽何時能恢復通航為重要關鍵。儘管國際動盪，台灣受惠半導體高關稅豁免及四大CSP業者6,500億美元資本支出挹注，產業端方面，晶圓代工先進製程產能利用率直衝100%，封測端則受惠GPU與ASIC測試流程增加，預期下半年起營收規模將顯著擴大，與AI相關的半導體相關需求成長依舊亮眼。

針對量子電腦發展，資策會產業顧問兼副主任施柏榮指出，量子電腦面臨時間與錯誤率等技術挑戰，未來將與傳統電腦形成混合系統而非取代之，此技術的落地高度仰賴精密光學與設備製造能力。同時，「量子AI」正推動醫藥與電動車電池等前瞻應用，而深厚的工業製程知識，將是台灣硬體廠商切入量子供應鏈的核心競爭力。

資策會產業顧問兼組長鄭凱安在「矽光子技術與產業發展」演講中，談到光電異質整合為矽光子技術核心，吸引半導體與光通訊廠投入具低耗能、高頻寬優勢的CPO（共同封裝光學）研發，其量產普及取決於模組便攜性。面對跨域整合的技術門檻，具備完整供應鏈的台廠可透過產業聯盟加速商業化。

永豐金證券表示，美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，建議拉回可布局AI各產業龍頭股。