群創新事業報捷 FOPLP產量飆

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

群創（3481）非面板新事業布局逐步壯大，董事長洪進揚昨（12）日透露，旗下扇出型面板級封裝 （FOPLP）的先晶片（Chip first） 月產量已拉升十倍、達逾4,000萬顆規模；另外，群創不會在光通訊趨勢中缺席。

群創靠FOPLP奪下低軌衛星龍頭SpaceX大單，引發關注。洪進揚說，半導體事業雖然營收占比仍不到1%，但逐步壯大中，FOPLP的先晶片月產量不僅大增，且稼動率滿載並達到經濟規模，將小幅擴產因應客戶需求，預期半導體先進封裝產品下半年表現將優於上半年。

他預估，半導體布局要等到重布線（RDL）、玻璃鑽孔（TGV）等項目通過客戶認證，才有望放量貢獻營收，但將原訂今年通過客戶認證的目標，放寬到二年內達成。

市場近期傳出群創接獲光通訊代工訂單，洪進揚表示，群創是光電大廠，以擁有的技術、能量來說都不該缺席光通訊趨勢，但不會貿然跳進去做，先從轉投資先發電光、元澄半導體，以合作方式開始布局。

洪進揚並看好車用市場，子公司CarUX今年可望延續成長，併購Pioneer已完整貢獻全年業績。

布局 客戶 光通訊

相關新聞

Meta加速推AI晶片 台積操刀…日月光、京元電也沾光

Meta於11日宣布，將在2027年前推出四個世代自研AI晶片，委由博通打造，台積電負責晶片代工。業界看好，Meta以「半年一個世代」的速度發展自研AI晶片，將為台積電先進製程接單增添更多動能。

中華電三主軸 衝「新百億」業績 衝刺 IDC 雲端、資安、Pre-6G 貢獻度

中華電信昨（12）日舉行新春記者會，董事長簡志誠喊出，搶先布局Pre-6G、IOWN全光網路；擴大中高低軌衛星及海纜投資，打造衛星服務成10億（元）級營收，衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億（元）」貢獻。個家、企業、國際三大事業群同步成長，營收、獲利再攀高。

中華立鼎 中華電下一隻小金雞

電信龍頭中華電信市值穩居「兆元」以上，擠進台灣前十大市值，集團內精測，旗下的是方等六家上市櫃公司，市值也達1,568億元。

中華電永續共學 打造偏鄉新未來

中華電信長期以核心電信技術結合企業志工能量，持續深耕偏鄉教育與數位平權，更推動「永續數位創新共學教育列車」，以文化為根、科技為翼，打造偏鄉教育新未來。

台積電市占 升勢叫停

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，去年第4季台積電穩居全球晶圓代工龍頭，惟市占終止連十季走揚，反觀三星市占率增長。業界認為，這凸顯三星先進製程技術可能有所提升，積極搶單，市場戰局風起雲湧。

竹科水情吃緊 科技廠警戒

竹科水情吃緊，台積電等科技大廠戒備。經濟部水利署昨（12）日表示，為確保5月底前公共用水維持供應，經研商評估，決定自昨日起新竹地區水情燈號，從代表提醒的「綠燈」，轉為實施夜間減壓供水的「黃燈」。產業園區及科學園區廠商應自主節水。

