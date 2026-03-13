聽新聞
竹科水情吃緊 科技廠警戒
竹科水情吃緊，台積電（2330）等科技大廠戒備。經濟部水利署昨（12）日表示，為確保5月底前公共用水維持供應，經研商評估，決定自昨日起新竹地區水情燈號，從代表提醒的「綠燈」，轉為實施夜間減壓供水的「黃燈」。產業園區及科學園區廠商應自主節水。
新竹地區為科技產業重鎮，水利署表示，據中央氣象署預估，未來3月及4月降雨仍以偏少至正常為主，5月梅雨情形尚具不確定性，因此有必要及早部署、滾動檢討各項供水措施，水利署昨日與相關單位研商後，決定新竹水情進入黃燈階段。
水利署表示，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部同步成立緊急應變小組加強因應。目前，新竹地區在離峰時段（23時至翌日5時）實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水。
水利署表示，因應後續降雨不確定性高，已持續推動「多調水、多找水、多省水」等因應作為，在跨區調水方面，目前由桃園石門水庫每日支援17.5萬噸以上，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，全力穩定新竹地區供水。
找水方面，水利署說，除啟用每日可供水3.1萬噸的頭前溪抗旱水井外，亦請農業部持續協助頭前溪灌區節水供灌俾增加水庫水源。
