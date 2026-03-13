快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電市占 升勢叫停

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，去年第4季台積電（2330）穩居全球晶圓代工龍頭，惟市占終止連十季走揚，反觀三星市占率增長。業界認為，這凸顯三星先進製程技術可能有所提升，積極搶單，市場戰局風起雲湧。

集邦統計，台積電去年第4季市占率仍超過七成，為三星的十倍，但台積電的市占率較2025年第3季高峰71%下滑至70.4%，三星市占則從6.8%提升至7.1%，引發關注。

台積電挾技術領先優勢，市占率從五成以上，近幾季接連跨越六成、七成大關。不過，台積電去年第4季市占率終止成長，是2023年第2季以來，首次出現高速成長十季之後的下滑態勢。

集邦分析主要晶圓代工業者表現，2025年第4季台積電晶圓出貨量雖略減，但以iPhone 17為主的手機旗艦AP新品出貨量推升3奈米晶圓出貨，整體平均銷售價格（ASP）提高，單季營收成長2%至337億美元，並以70.4%的市占維持第一。

三星晶圓代工方面（排除System LSI），上季因2奈米新品出貨貢獻營收，且自家HBM4使用的logic die晶圓亦開始產出，淡化整體產能利用率略降的不利因素，營收季增6.7%至近34億美元，不僅轉虧為盈，市占也從6.8%升至7.1%，居第二名。

晶圓 產能利用率 先進製程

延伸閱讀

集邦：AI 撐住晶圓代工景氣 2025年第4季前十大業者產值季增2.6%

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

M31去年受匯損拖累EPS僅1.69元 但先進製程權利金貢獻浮現

相關新聞

Meta加速推AI晶片 台積操刀…日月光、京元電也沾光

Meta於11日宣布，將在2027年前推出四個世代自研AI晶片，委由博通打造，台積電負責晶片代工。業界看好，Meta以「半年一個世代」的速度發展自研AI晶片，將為台積電先進製程接單增添更多動能。

中華電三主軸 衝「新百億」業績 衝刺 IDC 雲端、資安、Pre-6G 貢獻度

中華電信昨（12）日舉行新春記者會，董事長簡志誠喊出，搶先布局Pre-6G、IOWN全光網路；擴大中高低軌衛星及海纜投資，打造衛星服務成10億（元）級營收，衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億（元）」貢獻。個家、企業、國際三大事業群同步成長，營收、獲利再攀高。

中華立鼎 中華電下一隻小金雞

電信龍頭中華電信市值穩居「兆元」以上，擠進台灣前十大市值，集團內精測，旗下的是方等六家上市櫃公司，市值也達1,568億元。

中華電永續共學 打造偏鄉新未來

中華電信長期以核心電信技術結合企業志工能量，持續深耕偏鄉教育與數位平權，更推動「永續數位創新共學教育列車」，以文化為根、科技為翼，打造偏鄉教育新未來。

台積電市占 升勢叫停

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，去年第4季台積電穩居全球晶圓代工龍頭，惟市占終止連十季走揚，反觀三星市占率增長。業界認為，這凸顯三星先進製程技術可能有所提升，積極搶單，市場戰局風起雲湧。

竹科水情吃緊 科技廠警戒

竹科水情吃緊，台積電等科技大廠戒備。經濟部水利署昨（12）日表示，為確保5月底前公共用水維持供應，經研商評估，決定自昨日起新竹地區水情燈號，從代表提醒的「綠燈」，轉為實施夜間減壓供水的「黃燈」。產業園區及科學園區廠商應自主節水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。